Las Becas para el Bienestar continúan ampliando su cobertura en México. Durante un evento realizado hoy sábado 28 de noviembre en Villahermosa, Tabasco, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que estos programas buscan apoyar a estudiantes de educación básica, media superior y superior para que continúen sus estudios.

Uno de los datos presentados durante el encuentro fue el número de beneficiarios en Tabasco: 470 mil 840 estudiantes reciben alguno de estos apoyos, con una inversión de 3 mil 531 millones de pesos, de acuerdo con las cifras expuestas por el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo.

A nivel nacional, la meta anunciada para 2026 es alcanzar los 20 millones de estudiantes beneficiados mediante los distintos programas educativos.

¿Cuánto dinero dan las Becas para el Bienestar en 2026?

Los montos dependen del nivel educativo y del programa al que pertenece cada estudiante. Estos son los principales apoyos:

Beca Rita Cetina para primaria y secundaria

La Beca Universal Rita Cetina está dirigida a familias con estudiantes inscritos en escuelas públicas de educación básica.

Para primaria contempla un apoyo de 2 mil 500 pesos por estudiante, en un pago anual, destinado a contribuir con los gastos de útiles y uniformes escolares.

En secundaria, el apoyo es de mil 900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos por cada estudiante adicional inscrito en ese mismo nivel educativo.

Beca Benito Juárez para preparatoria

La Beca Universal Benito Juárez está dirigida a estudiantes inscritos en planteles públicos de educación media superior.

El apoyo es de mil 900 pesos bimestrales y se entrega mediante la tarjeta del Banco del Bienestar. Su objetivo es contribuir a que los jóvenes permanezcan en el bachillerato y concluyan sus estudios.

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro para universidad

Este programa está dirigido a estudiantes de instituciones de educación superior consideradas prioritarias.

El monto establecido es de 5 mil 800 pesos bimestrales, con una duración que puede alcanzar hasta 45 meses y, en el caso de estudiantes de Medicina, hasta 55 meses, de acuerdo con las condiciones del programa.