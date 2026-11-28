Un hombre identificado como Iván, de 60 años de edad, murió esta tarde en el Hospital General luego de sufrir una descarga eléctrica y caer desde un segundo piso mientras realizaba trabajos de pintura en un domicilio de la colonia Cinco de Abril.

De acuerdo con el reporte de emergencia, el hecho ocurrió en la calle Guadalupe Victoria, entre Felipe Ángeles y Heriberto Jara, con referencia atrás del campo 8 de Octubre.

Al recibir el aviso, personal de emergencia se dirigió a la ubicación proporcionada y encontró al hombre tendido sobre la banqueta y con sangrado por la boca.

Según la información recabada, la persona había sido contratada para pintar un domicilio. Mientras realizaba esos trabajos, recibió una descarga eléctrica y cayó desde el segundo piso hasta la banqueta.

Quienes acudieron al lugar solicitaron, por medio del 911, el apoyo de personal médico para su valoración y atención.

Paramédicos le practicaron una valoración prehospitalaria y señalaron que presentaba traumatismo craneoencefálico, además de signos de electrocución.

Con base en ello, determinaron su traslado en código rojo al Hospital General, para que recibiera atención médica inmediata. Posteriormente, el hombre fue identificado como Iván, de 60 años, y falleció en el hospital.