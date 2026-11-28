La noche de este sábado se registró un fuerte accidente vial en calles de la Región 227, específicamente sobre la avenida 18, donde una motocicleta y una bicicleta colisionaron de manera aparatosa, dejando como saldo a personas lesionadas que requirieron atención prehospitalaria y su posterior traslado a un centro hospitalario de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar de los hechos, el percance ocurrió cuando el conductor de la bicicleta circulaba por dicha vialidad y, de manera repentina, le cerró el paso al motociclista que transitaba con preferencia sobre la avenida 18.

Debido a la cercanía entre ambas unidades y la velocidad a la que avanzaba el vehículo motorizado, el conductor no logró frenar a tiempo ni realizar una maniobra evasiva para evitar el impacto.

Choque entre motocicleta y bicicleta deja dos lesionados en la Región 227 de Cancún

Testigos que presenciaron el incidente señalaron que el ciclista presuntamente conducía bajo los influjos del alcohol, factor que habría contribuido de forma determinante a la invasión del carril y a la pérdida de control.

Tras el fuerte choque, ambos conductores salieron proyectados hacia la cinta asfáltica, sufriendo diversos golpes y escoriaciones en distintas partes del cuerpo.

Vecinos y automovilistas que transitaban por la zona se detuvieron de inmediato para auxiliar a los involucrados y solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia a través del número 911.

Minutos más tarde, al sitio arribó una unidad médica de la Cruz Roja Mexicana, cuyos paramédicos procedieron a valorar a los heridos y brindarles los primeros auxilios en el lugar.

Una vez estabilizados, los socorristas determinaron que era necesario su traslado a un hospital para que recibieran valoración y atención médica especializada, con el objetivo de descartar fracturas o lesiones internas de mayor consideración.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían informado de manera oficial sobre el estado de salud actual ni la gravedad de las heridas de los lesionados.

Choque entre motocicleta y bicicleta deja dos lesionados en la Región 227 de Cancún

Finalmente, elementos de la Dirección de Tránsito Municipal acudieron a la avenida 18 para tomar conocimiento del accidente, abanderar la zona y agilizar la circulación vehicular.

Los oficiales realizaron el peritaje correspondiente y ordenaron el aseguramiento de ambas unidades para llevar a cabo las diligencias necesarias y deslindar responsabilidades conforme a la ley.