Un aparatoso accidente vehicular se registró sobre la avenida Puerto Juárez (mejor conocida como avenida Talleres), en su cruce con la calle 36, en las inmediaciones de la Supermanzana 76.

El percance dejó como saldo una camioneta severamente dañada tras terminar volcada sobre la cinta asfáltica, además de afectaciones a la infraestructura urbana, aunque afortunadamente sin personas lesionadas de gravedad ni terceros involucrados.

De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar de los hechos, el incidente ocurrió cuando el conductor de una camioneta particular en color blanco circulaba por la citada vialidad. Por causas que aún son materia de peritaje —aunque no se descarta el exceso de velocidad o una posible distracción al volante—, el operador perdió el control de la dirección de la unidad, lo que provocó que proyectara su trayectoria directamente hacia el camellón central.

Debido a la inercia del desplazamiento, el vehículo subió a la guarnición e impactó de manera frontal y lateral contra un árbol ubicado en el área verde divisoria. La fuerza de la colisión fue tal que la camioneta salió proyectada y terminó volcada sobre uno de sus costados, bloqueando parcialmente la circulación en la zona y generando alarma entre quienes transitaban por el sector. Vecinos y comerciantes de los alrededores, alertados por el fuerte estruendo provocado por el choque y el arrastre metálico, salieron de sus domicilios para verificar lo sucedido.

Al percatarse de la magnitud del siniestro y observar la unidad volcada, los habitantes realizaron de inmediato el reporte correspondiente a través del número de emergencias 911, solicitando la urgente intervención de los cuerpos de rescate y de las autoridades viales. Minutos más tarde, arribaron al sitio elementos de la Dirección de Tránsito Municipal, quienes procedieron a abanderar el área y cerrar parcialmente el paso vehicular para evitar un segundo percance, dado el flujo constante de automóviles en la avenida Puerto Juárez.

Asimismo, se presentó una ambulancia perteneciente a una empresa de servicios médicos privados para brindar auxilio al afectado. Los paramédicos realizaron la valoración y atención prehospitalaria al conductor dentro de la unidad médica. Tras revisar sus signos vitales y descartar heridas que pusieran en riesgo su integridad física, se determinó que no requería traslado urgente a un hospital, permaneciendo en el sitio para responder por lo ocurrido.

Por su parte, los oficiales de Tránsito llevaron a cabo el peritaje correspondiente y el deslinde de responsabilidades, confirmando que en el hecho no participaron otros vehículos ni peatones, limitándose las afectaciones a la propia camioneta y a los daños ocasionados al arbolado y la guarnición del camellón central.

Finalmente, fue necesaria la intervención de una grúa de plataforma, cuyo operador realizó diversas maniobras para colocar la camioneta nuevamente sobre sus cuatro neumáticos y posteriormente remolcarla hacia el corralón municipal, donde quedará bajo resguardo en tanto el propietario cubre las sanciones administrativas y la reparación de los daños causados a la vía pública.