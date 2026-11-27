Agoniza la primera vuelta del Torneo 2026-27 de la Liga Primera Premier y para los Pioneros Cancún este será el último desafío antes del receso navideño, que se torna como una buena oportunidad para seguir sumando puntos y darle un envión anímico al grupo cuando visite al líder de toda la categoría, el Racing de Veracruz allá en el municipio de Tuxtepec, Oaxaca.

Por lo que será este sábado 28 de noviembre en punto de las 15:30 horas (16:30 horas en Quintana Roo) cuando el conjunto caribeño visite el Estadio “Gustavo Pacheco Villaseñor”, en Tuxtepec, Oaxaca.

Lugar donde juega el Racing, debido a la remodelación de su estadio, para el duelo de visita más complicado de toda la temporada.

Y es que el “monstro morado” ha tenido una gran temporada y por el momento es el líder del Grupo A de la Primera Premier y pase lo que pase ahí va a permanecer durante las vacaciones decembrinas, ya que cuenta con 32 puntos y su perseguidor (Celaya) tiene 27 unidades, por lo que los jarochos quieren concluir la primera vuelta con otra victoria.

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Pero enfrente tendrán a Pioneros Cancún, equipo que ha venido de menos a más y que en los últimos partidos no ha encontrado su mejor funcionamiento, esto debido a las innumerables ausencias por suspensión y lesión, por lo que el director técnico, Gerardo Castillo ha tenido que trabajar tiempos extra para poder llenar los huecos en el once inicial.

Con todo y eso, los de rojo y blanco, marchan en el tercer lugar del Grupo 2 de la Primera Premier, sumando 21 puntos, producto de seis partidos ganados, dos empates y cuatro perdidos, con 21 goles a favor por 12 en contra, lo que se traduce sin duda, el sábado será uno de los mejores juegos de esta última fecha antes de las vacaciones decembrinas.

Pese a ello, el club jarocho mantiene paternidad sobre el conjunto cancunense, al mantener las estadísticas a su favor, por lo que, en el historial reciente de los enfrentamientos entre ambos planteles, los de Veracruz mantienen cuatro victorias, un empate y una derrota.

Juego en los que se han enfrentado ambos equipos; el 28 de marzo del 2026 en el Estadio Cancún 86 empataron 1-1, el 15 de noviembre del 2025; el conjunto veracruzano se impuso 3-1 a los benitojuarenses, el 11 de enero del 2025 de nueva cuenta el Racing derrotó a los cancunenses en la parcela de los jarochos.