Durante el mes de diciembre se llevarán a cabo los Festivales Navideños 2026 en el parque Independencia, donde academias de danza y escuelas invitadas ofrecerán diversas presentaciones artísticas para el disfrute de las familias.

A través de la Dirección de Protocolo y Logística, a cargo de Manuel Lezama, se preparan estos encuentros con el propósito de brindar espacios de expresión artística, fomentar la convivencia familiar y dar oportunidad a los talentos locales de compartir su trabajo durante una de las temporadas más especiales del año.

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Las actividades comenzarán el viernes 4 de diciembre a las 19:30 horas, con la participación de las academias de las maestras Danilu Camargo, Montalvo y Vicarte.

El sábado 5, a las 19:00 horas, se presentarán la academia Rockets, a cargo del docente Emilio Vázquez; Mágica Navidad, de la maestra Evelin Camargo, y Un viaje mágico al Polo Norte, bajo la dirección de Arlene Matos.

Para el domingo 6, también a las 19:00 horas, el público podrá disfrutar de Habibi Christmas: Un sueño de Navidad, a cargo de la maestra Ivonne; Copos y Muñecos de Nieve, de José Luis, así como de las presentaciones de los docentes Eduardo Cervantes y Lupita González.

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La programación continuará el domingo 13 de diciembre, a las 19:00 horas, con Bastones, de la maestra Flory Febles; Gran Baile de Navidad, de la docente Marlin de la Cruz, y la participación de la profesora Araomi.

Asimismo, el miércoles 16 de diciembre se contará con la presentación de la escuela Maniobras Marítimas Vespertina, mientras que el jueves 17 será el turno del jardín de niños Enrique Rebsamen.

Los festivales tendrán como sede el parque Independencia, ubicado en la calle 80, entre las calles 31 y 33, en el Centro de Progreso, por lo que se invita a las familias a asistir y disfrutar de las presentaciones, en las que la música, la danza y la alegría navideña darán vida a estas celebraciones.