La noche de este domingo, se va a cerrar un ciclo más dentro de las playas de Exatlón México, ya que los atletas se van a enfrentar de nuevo a un intenso Duelo de Eliminación, donde los hombres del equipo Rojo y Azul están en riesgo.

En la semana, los atletas del equipo Azul tuvieron victorias importantes al imponerse en las Batallas por la Supervivencia, por lo que los miembros del conjunto Escarlata podrían salir de la competencia.

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¿Qué atletas podrían salir de Exatlón México?

Los atletas del equipo Azul se impusieron en las tres Batallas por la Supervivencia, por lo que esa misma cantidad de representantes Rojos van a estar en Duelo de Eliminación de Exatlón México.

Sin embargo, dentro de las redes sociales se ha comenzado a filtrar que los eliminados de la semana podrían ser Benyamin Saracho y Emilio Rodríguez, pero esa información no es oficial, ya que la competencia se va a disputar la noche de este domingo 29 de noviembre.

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Los Rojos ganaron la Medalla Grupal de la semana, por lo que pueden darle una vida extra a uno de sus atletas que están en riesgo de salir, siempre que todos los integrantes estén de acuerdo con la elección.

¿A qué hora y dónde ver Exatlón México?

Todas las emociones dentro de la competencia de Exatlón México, las podrás seguir por la señal de Azteca UNO y en la plataforma de Disney +, la cita para los fans es en punto de las 18:00 horas.

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