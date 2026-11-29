Jesús "N" y Armando "N" fueron detenidos en el Boulevard Bahía, en Chetumal, por su probable participación en delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

De acuerdo con el reporte policial, elementos del Grupo Centurión de la zona sur de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaban un recorrido de vigilancia sobre esa vialidad, a la altura de la calle Héroes de Chapultepec, cuando observaron a dos hombres que intercambiaban una bolsita con un vegetal verde de características similares a la marihuana.

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Los agentes se acercaron, les explicaron el motivo de la intervención y les practicaron una inspección preventiva. A Jesús "N" le localizaron 12 bolsitas con vegetal verde y seco, similar a la marihuana, además de 150 pesos en moneda nacional. A Armando "N" le encontraron nueve bolsitas con el mismo tipo de contenido.

Ambos detenidos, junto con los indicios asegurados, quedaron a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo, instancia que se encargará de realizar las investigaciones correspondientes y de definir su situación jurídica.

Hasta el momento, la información corresponde a la versión de la autoridad y no se ha detallado si los detenidos cuentan con antecedentes.