Esta noche las cosas van a cambiar dentro de La Granja VIP, pues después de una semana llena de mucha polémica, se va a definir al doceavo eliminado del reality, donde tres granjeros están en riesgo de salir, se trata de Mario ‘Mono’ Osuna, Ivonne Montero y Manelyk González.

Recordemos que, durante la semana, Niurka Marcos salió de la placa de nominación al ganar el Duelo de la Salvación, por lo que tomó la decisión de bajar de la misma a Kevyn ‘Bicolor’ y traicionar a Ivonne Montero, con quien ha tenido fuertes enfrentamientos.

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¿Cómo van las votaciones en La Granja VIP?

Aunque por el momento, no existe nada definido dentro de la placa de nominación de La Granja VIP, según el sondeo hecho por el sitio ‘Vaya Vaya’, donde los fans van mostrando sus preferencias por los granjeros, Ivonne Montero sería la primera salvada de la noche.

Por otro lado, ‘Mono’ Osuna se encuentra en la parte baja de las votaciones, por lo que podría ser el eliminado de esta noche en La Granja VIP, donde cualquier cosa puede pasar de un momento a otro.

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¿A qué hora y dónde ver La Granja VIP?

Todas las emociones las podrás seguir en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México. Esto por la señal de Azteca UNO y en la plataforma de Disney +, donde la transmisión es 24/7.

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