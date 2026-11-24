Apenas inician las ventas de la temporada decembrina y los comerciantes ya instalaron sus puntos de venta con plantas de Nochebuena, pinos y muebles, con la expectativa de que el movimiento repunte en los próximos días, informó Apolinar Garrido Domínguez.

El comerciante explicó que la mercancía está llegando y las ventas arrancan de forma paulatina.

Las plantas de Nochebuena y los pinos son traídos desde Cuautla, Morelos, y Puebla.

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Garrido Domínguez comentó que están en distintos puntos de la ciudad mediante familiares y compañeros de oficio, con presencia en zonas como el Polifuncional, otro punto por el rumbo del fraccionamiento Del Parque y la Macroplaza, además de este punto de venta, frente al estadio Carlos Iturralde.

El entrevistado indicó que lleva alrededor de 15 años comercializando plantas y 33 dedicado a las ventas, luego de haber trabajado en Tabasco, Campeche y Cancún antes de establecerse en Mérida, hace cerca de una década.

Sobre el panorama de años anteriores, señaló que ha sido variable: en ocasiones los resultados son moderados y, en otros momentos, les ha ido muy bien; sin embargo, si el año no resulta favorable, deciden no acudir.

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En ese sentido, apuntó que la situación económica actual es complicada, aunque se mantiene una actividad moderada por tratarse de los primeros días de la temporada.

En cuanto a los precios, el entrevistado dijo que se han mantenido similares a los del año pasado, con variaciones según el tamaño, la especie y las características del producto. Como ejemplo, citó que ofrece plantas y macetas de Nochebuena en diferentes presentaciones, desde 60 y 120 pesos, así como opciones de 150, 250, 300 y 350 pesos, además de ejemplares de mayor tamaño de hasta 800 pesos, disponibles en variedades de rojo tradicional, amarillo y matizadas.

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Asimismo, los pinos se ofrecen desde 800 hasta mil 200 pesos, según el tamaño y el tipo de árbol.

Al comparar los productos que comercializan con los que se venden en otros espacios, Garrido Domínguez destacó que los suyos conservan tierra y raíz, lo que les permite resistir mejor durante las fiestas decembrinas, a diferencia de otros que se secan rápido.