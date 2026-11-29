Un motociclista resultó con una grave lesión en la cabeza, luego de colisionar la parte posterior de una camioneta en el Arco Norte, cerca de la entrada del fraccionamiento La Joya, en donde recibió la atención de paramédicos de una ambulancia particular para su traslado al Hospital General.

Los primeros reportes señalaron que los servicios de emergencia tardaron más de 40 minutos en llegar al lugar del accidente, ubicado en la entrada de una gasolinera, entre los fraccionamientos La Joya y Vista Real.

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De manera preliminar se indicó que la camioneta disminuyó su velocidad para ingresar a la gasolinera, cuando recibió el impacto en la parte posterior.

El motociclista recibió un fuerte golpe en la cabeza y permaneció tirado en la cinta asfáltica con una grave hemorragia.

Elementos de la Guardia Nacional que pasaban por el lugar, brindaron apoyo en la escena del accidente en lo que llegaban los servicios de emergencia y las autoridades correspondientes.