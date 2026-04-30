Beca Rita Cetina de primaria: Todo sobre la entrega de Tarjetas Bienestar en Yucatán

Oficialmente a partir de este jueves 30 de abril iniciará la entrega de tarjetas Bienestar para la Beca Rita Cetina dirigida a estudiantes de primaria que contempla un apoyo anual de $2,500 pesos para la compra de útiles y uniformes escolares.

Así lo informó el secretario de Educación, Mario Delgado, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, detallando que serán 9.9 millones de beneficiarios en todo el país.

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Declaró que el programa tendrá un impacto amplio en el sistema educativo nacional, siendo en conjunto más de 15.2 millones de niñas y niños recibirán algún tipo de apoyo económico en 2026.

En la administración de nuestra presidenta @Claudiashein, los Programas del Bienestar ya son derechos constitucionales:



🔸 Pensión Mujeres Bienestar.

🔹 Beca Rita Cetina, que este año beneficiará a todas y todos los alumnos de primaria con un apoyo de $2,500 para útiles y… pic.twitter.com/gkoNen1Y5z — Mario Delgado (@mario_delgado) January 31, 2026

¿Cuánto pagará la Beca Rita Cetina para primaria?

El programa contempla un apoyo de $2,500 pesos por cada alumno inscrito en primaria, lo que permite incrementar el monto en función del número de hijos por familia.

Un hijo en primaria: 2,500 pesos anuales

Dos hijos en primaria: 5,000 pesos anuales

Tres hijos en primaria: 7,500 pesos anuales

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Primer pago será en agosto

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el pago de los $2,500.00 pesos se entregará antes del inicio del siguiente ciclo escolar en el mes de agosto.

Añadió que este apoyo aliviará la carga económica de las familias, pues está dirigido a la compra de útiles escolares, uniformes y más gastos que se requieran.

En el marco del centenario de las secundarias, la presidenta @Claudiashein impulsa una acción histórica: la beca #RitaCetina, que hoy llega a 5.6 millones de estudiantes de secundaria pública en todo el país. 📚💵



🎯 Con esta medida se avanza en el compromiso de que ningún joven… pic.twitter.com/K7HPb4xeqY — SEP México (@SEP_mx) April 25, 2026

Requisitos para recibir la tarjeta de la Beca Rita Cetina

Para recibir la Tarjeta Bienestar de la Beca Rita Cetina para primaria, madres, padres o tutores deberán presentar la siguiente documentación:

Del tutor:

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento (copia)

CURP (copia)

Comprobante de domicilio (copia)

Del estudiante: