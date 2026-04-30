Megapuente en Mérida: así operará el servicio de recolección de basura del 1 al 5 de mayo

Con motivo del megapuente por el Día del Trabajo (1 de mayo) y la Batalla de Puebla (5 de mayo), el Ayuntamiento de Mérida informó cómo operarán los servicios municipales durante estos días, incluyendo la recolección de basura, uno de los más importantes para la ciudadanía.

¿Habrá recolección de basura en Mérida durante el megapuente?

La buena noticia es que el servicio de recolección de residuos sólidos se mantendrá sin cambios durante el viernes 1 y martes 5 de mayo, así como el resto del puente.

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Las empresas encargadas del servicio en la ciudad —Sana, Pamplona, Corbase y Servilimpia— operarán en sus horarios habituales, por lo que no se prevén suspensiones ni modificaciones en las rutas.

Servicios de limpieza en el Centro de Mérida

En cuanto a las labores de aseo urbano, la Dirección de Servicios Públicos Municipales informó que se mantendrán activos con personal de guardia, especialmente en el primer cuadro de la ciudad, para garantizar la limpieza durante los días de mayor afluencia.

¿Qué otros servicios municipales sí cambian?

Durante el viernes 1 y martes 5 de mayo, las oficinas municipales permanecerán cerradas, por lo que no habrá atención presencial para trámites administrativos en el Ayuntamiento de Mérida.

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Sin embargo, la atención telefónica a través de Ayuntatel sí estará disponible, aunque en un horario reducido de 8:30 de la mañana a 1:30 de la tarde. De igual forma, los servicios en línea funcionarán en ese mismo horario, mientras que el Chat Ciudadano operará de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., como una alternativa para resolver dudas o reportes.

En contraste, el módulo de atención presencial ubicado en los bajos del Palacio Municipal permanecerá cerrado durante ambos días, por lo que se recomienda a la ciudadanía optar por las vías digitales o telefónicas.

Por otro lado, algunos espacios públicos como los zoológicos Centenario y Animaya, así como museos y centros culturales, no abrirán al público durante estas fechas. A pesar de ello, las actividades programadas por la Semana Meridana continuarán realizándose con normalidad.