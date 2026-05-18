Registro de celulares 2026 en Yucatán: Esto pasará si no se realiza el trámite antes del 30 de junio

Resta mes y medio para que el plazo para el registro de celulares 2026 llegue a su fin, pues el 30 de junio concluye el trámite y posterior a esta fecha, habrá afectaciones en la línea telefónica de los yucatecos que no cumplan con ello.

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) el registro es para eliminar el anonimato, y que todas las líneas estén asociadas a una persona permite proteger a todas y todos, facilitando la investigación de los delitos asociados al uso de líneas telefónicas.

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Indicó que al corte del 19 de abril, se cuenta con 30.2 millones de líneas registradas a nivel nacional, y la tendencia ha ido a la alza y se prevé que al cierre de junio, cuando finaliza el periodo establecido en la ley para concluir el registro, la mayoría de los usuarios de telefonía celular hayan registrado sus líneas.

Se explicó que el registro de líneas está a cargo de cada compañía telefónica, por lo que no se creará una base de datos única y el gobierno no tendrá acceso a esas bases.

Para realizar su registro, las personas usuarias solo requieren identificación vigente con CURP y pueden acudir a un centro de atención de su compañía o pueden hacerlo en línea desde su celular en la plataforma de registro de su operador.

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¿Qué pasa sino registro mi línea telefónica?

El registro de una línea telefónica es un trámite que busca vincular el número celular con los datos del usuario para temas de seguridad, identificación y recuperación del servicio.

En México, las compañías telefónicas suelen solicitar documentos como identificación oficial y CURP para mantener actualizada la información de sus clientes, especialmente en líneas de prepago. Esto ayuda a evitar fraudes, extorsiones o el uso indebido de números telefónicos.

Si no se realiza el registro o actualización de datos cuando la empresa lo solicita, la línea podría presentar restricciones temporales, suspensión del servicio o incluso cancelación definitiva, dependiendo de las políticas de la compañía y de las disposiciones vigentes.

Además, se podría perder el número telefónico y el acceso a servicios asociados como WhatsApp, banca móvil o aplicaciones vinculadas a ese celular.