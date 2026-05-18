¡Adiós a los autos chatarra! Congreso de Campeche va contra vehículos abandonados en calles

La Comisión de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad del Congreso del Estado aprobó este lunes dos dictámenes orientados a mejorar la movilidad urbana, reforzar la seguridad vial y promover la cultura de la donación de órganos en la entidad.

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La sesión fue encabezada por la diputada Abigail Gutiérrez Morales, presidenta de dicha comisión, donde se avalaron propuestas legislativas impulsadas por integrantes del Poder Legislativo local.

El primer dictamen deriva de una iniciativa presentada por el diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez, a la que se sumaron las legisladoras Mónica Fernández Montúfar y Diana Luisa Aguilar Ruelas, así como el diputado Pedro Armentía López. La propuesta contempla reformas a la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado de Campeche para fortalecer las facultades de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) en el retiro de vehículos abandonados o estacionados por periodos prolongados en la vía pública.

De acuerdo con el documento, la medida busca evitar afectaciones al libre tránsito y reducir riesgos para la seguridad de peatones y automovilistas, especialmente en zonas de atención prioritaria como las cercanas a escuelas y hospitales.

La SPSC tendría mayores facultades para remover unidades estacionadas por largos periodos. / Especial

Durante la misma sesión, se aprobó un segundo dictamen promovido por los diputados José Antonio Jiménez Gutiérrez y Omar Alberto Talango Cervantes. Esta iniciativa plantea incorporar en las licencias y permisos de conducir un apartado donde los ciudadanos puedan expresar de manera voluntaria su decisión de ser donadores de órganos, tejidos y células, facilitando así el consentimiento y fomentando una mayor conciencia social sobre la importancia de salvar vidas.

Ambos dictámenes fueron turnados a la Mesa Directiva del Congreso del Estado para continuar con el proceso legislativo correspondiente y ser votados en el pleno.

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JGH