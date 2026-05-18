Abren registro en Mérida para entrega de lentes, aparatos auditivos y apoyos de movilidad

Este martes 19 y miércoles 20 de mayo se tendrá el registro en Mérida para personas que requieran aparatos auditivos, lentes de armazón y aparatos de movilidad.

El apoyo del Gobierno de Yucatán a través del DIF estatal y Beneficiencia Pública está dirigido a personas que requieran silla de rueda, burrito, bastónes, entre otros.

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Para ello, el registro se realizará este martes y miércoles en el CBTIS 95, calle 18 #300 por 49 Salvador Alvarado Sur, cerca del parque Kukulcan.

La entrega de estos apoyos son completamente gratuitos, y para el registro, solo se deberá de presentar la credencial del INE, CURP y comprobante de domicilio.

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Los apoyos se orientan a una política social orientada a mejorar la autonomía, la inclusión y la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad en Yucatán.