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Salud para Todos: Municipios a los que acudirán las caravanas del 18 al 23 de mayo

Cualquier persona que acuda a las caravanas deberán acudir con la documentación solicitada por el programa.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

18 de may de 2026

1 min

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Las caravanas de Salud para Todos acudirán a tres municipios de Quintana Roo
Las caravanas de Salud para Todos acudirán a tres municipios de Quintana Roo / Especial

A partir de hoy lunes las caravanas de Salud para Todos se encontrarán acudiendo a varios municipios del estado con el fin de ofrecer servicios médicos gratuitos.

Esta semana se ha confirmado la asistencia del lunes 18 hasta el sábado 23 de mayo en los municipios y ciudades de Bacalar, Benito Juárez y Felipe Carrillo Puerto.

Uno de los beneficios de la tarjeta es el servicio de internet gratuito

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Bacalar (18 de mayo)

  • Domo Luis Donaldo Colosio
  • Benito Juárez
  • Carlos Salinas de Gortari
  • Diego Rojas Zapata
  • Centro
  • Mario Villanueva Madrid
  • Magisterial

(19 al 22 de mayo)

  • Domo Doble Bacalar
  • Colonias: Benito Juárez, Carlos Salinas de Gortari, Diego Rojas Zapata, Magisterial, Centro, Maro Villanueva Madrid, Luis Donaldo Colosio

Benito Juárez (18 al 22 de mayo)

  • Frente al Parque Villas Otoch Paraíso
  • Colonias: SM 102, SM 103, SM 104, SM 200, SM 208, SM 209, SM 202, Hacienda Real del Caribe, Real Oasis, Paraíso Maya

(23 de mayo)

  • Parque Región 221
  • Colonias: SM 220, 2M 219, SM, 218, SM 230, SM 239, SM 228, SM 226, SM 225, SM 222, SM 223, SM 224, SM 217, SM 216, SM 215, Los Héroes

Felipe Carrillo Puerto

  • Domo de la comunidad Noh Bec
  • Polinkín
  • Petcacab
  • Andrés Quintana Roo
  • Reforma Agrria
  • Chacchoben
  • Limones

Requisitos

  • Copia INE
  • Copia CURP

Servicios médicos gratuitos

  • Atenciones médicas integrales
  • Laboratorio clínico
  • Mastografía
  • Rayos X (torax)
  • Electrocardiograma
  • Densitometría
  • Ultrasonido pélvico-obstétrico
  • Salud dental
  • Salud visual y del oído
  • Nutrición
  • Atención psicológica
  • Apoyo a víctimas de violencia
  • Ambulancia de traslado
  • Farmacia

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