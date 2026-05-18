Salud para Todos: Municipios a los que acudirán las caravanas del 18 al 23 de mayo

A partir de hoy lunes las caravanas de Salud para Todos se encontrarán acudiendo a varios municipios del estado con el fin de ofrecer servicios médicos gratuitos.

Esta semana se ha confirmado la asistencia del lunes 18 hasta el sábado 23 de mayo en los municipios y ciudades de Bacalar, Benito Juárez y Felipe Carrillo Puerto.

Noticia Destacada Conecta Quintana Roo en Cancún: Fechas y requisitos para recoger la Tarjeta SIM

Bacalar (18 de mayo)

Domo Luis Donaldo Colosio

Benito Juárez

Carlos Salinas de Gortari

Diego Rojas Zapata

Centro

Mario Villanueva Madrid

Magisterial

(19 al 22 de mayo)

Domo Doble Bacalar

Colonias: Benito Juárez, Carlos Salinas de Gortari, Diego Rojas Zapata, Magisterial, Centro, Maro Villanueva Madrid, Luis Donaldo Colosio

Benito Juárez (18 al 22 de mayo)

Frente al Parque Villas Otoch Paraíso

Colonias: SM 102, SM 103, SM 104, SM 200, SM 208, SM 209, SM 202, Hacienda Real del Caribe, Real Oasis, Paraíso Maya

(23 de mayo)

Parque Región 221

Colonias: SM 220, 2M 219, SM, 218, SM 230, SM 239, SM 228, SM 226, SM 225, SM 222, SM 223, SM 224, SM 217, SM 216, SM 215, Los Héroes

Felipe Carrillo Puerto

Domo de la comunidad Noh Bec

Polinkín

Petcacab

Andrés Quintana Roo

Reforma Agrria

Chacchoben

Limones

Requisitos

Copia INE

Copia CURP

Servicios médicos gratuitos