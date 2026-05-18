Salud para Todos: Municipios a los que acudirán las caravanas del 18 al 23 de mayo

A partir de hoy lunes las caravanas de Salud para Todos se encontrarán acudiendo a varios municipios del estado con el fin de ofrecer servicios médicos gratuitos.
Esta semana se ha confirmado la asistencia del lunes 18 hasta el sábado 23 de mayo en los municipios y ciudades de Bacalar, Benito Juárez y Felipe Carrillo Puerto.
Noticia Destacada
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Bacalar (18 de mayo)
- Domo Luis Donaldo Colosio
- Benito Juárez
- Carlos Salinas de Gortari
- Diego Rojas Zapata
- Centro
- Mario Villanueva Madrid
- Magisterial
(19 al 22 de mayo)
- Domo Doble Bacalar
- Colonias: Benito Juárez, Carlos Salinas de Gortari, Diego Rojas Zapata, Magisterial, Centro, Maro Villanueva Madrid, Luis Donaldo Colosio
Benito Juárez (18 al 22 de mayo)
- Frente al Parque Villas Otoch Paraíso
- Colonias: SM 102, SM 103, SM 104, SM 200, SM 208, SM 209, SM 202, Hacienda Real del Caribe, Real Oasis, Paraíso Maya
(23 de mayo)
- Parque Región 221
- Colonias: SM 220, 2M 219, SM, 218, SM 230, SM 239, SM 228, SM 226, SM 225, SM 222, SM 223, SM 224, SM 217, SM 216, SM 215, Los Héroes
Felipe Carrillo Puerto
- Domo de la comunidad Noh Bec
- Polinkín
- Petcacab
- Andrés Quintana Roo
- Reforma Agrria
- Chacchoben
- Limones
Requisitos
- Copia INE
- Copia CURP
Servicios médicos gratuitos
- Atenciones médicas integrales
- Laboratorio clínico
- Mastografía
- Rayos X (torax)
- Electrocardiograma
- Densitometría
- Ultrasonido pélvico-obstétrico
- Salud dental
- Salud visual y del oído
- Nutrición
- Atención psicológica
- Apoyo a víctimas de violencia
- Ambulancia de traslado
- Farmacia