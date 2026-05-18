Se registra incendio en un terreno baldío del fraccionamiento Cordemex de Mérida

Por razones que hasta el momento se desconocen, un terreno baldío comenzó a incendiarse durante la tarde de este lunes en el fraccionamiento Cordemex de Mérida.

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Vecinos dieron aviso al número de emergencias para notificar sobre una columna de humo saliendo de un terreno que se encuentra deshabitado.

Al sitio arribaron oficiales y bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) quienes realizarán las diligencias correspondientes para controlar el incendio.

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Autoridades no han dado mayor información al respecto mientras trabajan para sofocar el siniestro en el fraccionamiento Cordemex.