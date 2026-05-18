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Se registra incendio en un terreno baldío del fraccionamiento Cordemex de Mérida

Yucatán / Sucesos

Se registra incendio en un terreno baldío del fraccionamiento Cordemex de Mérida

Vecinos del fraccionamiento Cordemex de Mérida solicitaron apoyo por un incendio en un terreno baldío.

Por Redacción Por Esto!

18 de may de 2026

1 min

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Se desconoce la causa del incendio en el fraccionamiento Cordemex de Mérida
Se desconoce la causa del incendio en el fraccionamiento Cordemex de Mérida / Por Esto!

Por razones que hasta el momento se desconocen, un terreno baldío comenzó a incendiarse durante la tarde de este lunes en el fraccionamiento Cordemex de Mérida.

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Vecinos dieron aviso al número de emergencias para notificar sobre una columna de humo saliendo de un terreno que se encuentra deshabitado.

Al sitio arribaron oficiales y bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) quienes realizarán las diligencias correspondientes para controlar el incendio.

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Autoridades no han dado mayor información al respecto mientras trabajan para sofocar el siniestro en el fraccionamiento Cordemex.

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