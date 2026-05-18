Teatro, cine y sonido envolvente dan vida a “Lenguas de Agua: Butes y las Sirenas” en Mérida

Un enorme barco hecho de maderas apiladas y mantas blancas está anclado en medio de la sala. Un hombre que dice ser marinero cuelga de varias sogas. Entre el humo y la oscuridad espera ver a las guardianas del canto más antiguo del océano: las sirenas. Ellas emergen del lecho marino, son cuatro y traen consigo todo el mar a la superficie. Están cubiertas de algas y conchas. Esperan por él y él por ellas. Nadie puede resistirse al sonido que evocan, de aquello que no pertenece al mundo terrenal. Ni siquiera el público, quien naufraga entre tres disciplinas distintas y complementarias a la vez: el teatro, el cine y la electroacústica.

Así es como comienza la primera escena de la experiencia inmersiva Lenguas de Agua. Butes y las Sirenas, promovida por el Teatro de la Rendija y que, debido a la gran respuesta del público, abrió una nueva función para el domingo 24 de mayo a las 20:00 horas.

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Desde que los espectadores toman asiento alrededor de la escenografía se sumergen en esta propuesta interdisciplinaria, cuya inspiración es el Canto IV de Las Argonáuticas de Apolonio de Rodas, Las Sirenas de Meri Lao y el texto filosófico Butes de Pascal Quignard, que relatan el momento en el que el marinero Butes queda cautivado por el canto de las sirenas y se lanza al mar.

Este mito se recrea y reinterpreta gracias a la colaboración artística de Raquel Araujo, Óscar Urrutia y David Puc, así como de la soprano Cristina Woodward, los actores Angie Canto, Eduardo Sansores, Luisa Montoya y Andrea Arana, para que el público sea parte de esta primera entrega de la trilogía Lenguas de agua, tierra y fuego.

En palabras de Raquel Araujo y Óscar Urrutia, quienes interactuaron con el público previo a la obra, la propuesta nace de un deseo de hilvanar la actuación teatral, el lenguaje cinematográfico y la experimentación sonora, con el fin de compartirlo con las y los presentes, a quienes se les invita a tomar fotos, grabar videos y posteriormente brindar el material al equipo de producción.

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Cada quien decide desde dónde y qué es lo que observa y escucha; la puesta en escena, la transmisión en tiempo real de la obra o ambas formas híbridas de la propuesta artística. Independientemente de lo que se elija, el espectador se vuelve parte de una filmación de tres escenas que se desarrollan en dos sets. Los encargados de grabarlas, de principio a fin, son Oscar Urrutia y Pedro Massa, con apoyo del switcher Erik Soto. La primera parte de la obra se centra en el Butes mitológico, el del relato clásico, que salta por la borda; y la última pone bajo el foco a un Butes contemporáneo, dentro de un psiquiátrico, que nos hace dudar y pensar en que quizás todo fue producto de su imaginación.

Pero en esa ambigüedad del relato presentado, en esa fina línea entre la realidad y la fantasía, hay algo que no cambia: las voces espectrales y, a la vez, cautivadoras de las sirenas. Son el viento que se filtra en la espiral del oído. Flechas lanzadas a la membrana auditiva. Cantos eternos que oscilan por todos los rincones. No todos logran resistir.

Lo increíble es que las voces provienen de una sola garganta, de la soprano Cristina Woodward, y de la intervención acústica del músico David Puc. A través de un dispositivo radiofónico (arreglo de cuatro bocinas que genera un efecto de multiplicidad de voces), el timbre se enrarece hasta producir un canto que seduce y engulle al espectador.

Quien desee dejarse atrapar por el llamado de las sirenas aún puede apartar lugar para la última función al número 999 329 1313.