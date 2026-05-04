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Reemplacamiento en Yucatán: ¿Tienes cita después del 30 de junio? Así podrás evitar una multa de hasta 2 mil pesos

El 30 de junio es el último día para el trámite del reemplacamiento 2026 en Yucatán.

Por Redacción Por Esto!

4 de may de 2026

1 min

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Restan dos meses para el trámite del reemplacamiento 2026 en Yucatán
Restan dos meses para el trámite del reemplacamiento 2026 en Yucatán / Por Esto!

Después del 30 de junio, conductores de Yucatán que no hayan realizado el trámite del reemplacamiento y tampoco cuenten con cita programada para días posteriores en esta fecha, pueden ser multados por hasta 2 mil pesos.

Juan Gabriel Sánchez Álvarez, titular de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) advirtió que los conductores que no cumplan con el trámite, pueden recibir una multa que va desde los mil 500 hasta los 2 mil pesos, de acuerdo con la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado.

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Sin embargo, quienes si cuenten con una cita vigente y esté programada a un plazo posterior a la fecha del último día, podrán acreditarla para evitar penalizaciones.

De esta forma, todos aquellos que queden rezagados, podrán presentar su hoja de la cita programada con la fecha para que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no interponga multas.

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A dos meses de concluir con el plazo para el trámite del reemplacamiento en Yucatán, luego de ser extendido al primer semestre del 2026, módulos trabajan a marchas forzadas para evitar la saturación.

Se detalló que los contribuyentes con citas programadas para meses posteriores pueden acudir directamente al módulo del Centro de Convenciones Siglo XXI para ser atendidos de forma anticipada, sin necesidad de esperar su turno asignado.

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