Reemplacamiento 2026 en Yucatán: más del 65% ya cumplió y advierten multas de hasta 2 mil pesos

A semanas de que concluya la prórroga oficial, el proceso de reemplacamiento vehicular en Yucatán ha alcanzado a más del 65% del padrón estatal, de acuerdo con datos de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), que proyecta cerrar el periodo con niveles de cumplimiento cercanos al 80%. Asimismo, se informó que los incumplidos podrían enfrentar multas de hasta 2 mil pesos.

El titular de la dependencia, Juan Gabriel Sánchez Álvarez, informó que el avance actual supera las previsiones iniciales, que estimaban una cobertura del 70%. El comportamiento, señaló, refleja una alta respuesta ciudadana en un trámite que, por su carácter obligatorio, tiene implicaciones tanto fiscales como de control vehicular.

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El reemplacamiento en Yucatán se realiza bajo un decreto emitido a finales del 2025, que estableció una prórroga de seis meses —de enero a junio del 2026— para facilitar el cumplimiento del trámite. Este tipo de procesos se implementa periódicamente en las entidades federativas con el objetivo de actualizar el padrón vehicular, fortalecer la seguridad pública y mejorar la recaudación estatal.

Crecimiento constante

En términos de contexto, Yucatán mantiene uno de los niveles de motorización más altos del Sureste del país, con un parque vehicular en crecimiento constante impulsado por la expansión urbana de Mérida y el dinamismo económico regional. Este incremento presiona la necesidad de mantener registros actualizados y mecanismos de control más eficientes.

La SAF advirtió que el último bimestre —mayo y junio— será crítico para quienes aún no han realizado el trámite. Para ello, el Gobierno estatal habilitó un sistema digital disponible las 24 horas, así como 11 módulos de atención presencial: seis en Mérida y cinco distribuidos en el interior del estado.

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Citas programadas

Como medida para evitar saturación, la dependencia informó que los contribuyentes con citas programadas para meses posteriores pueden acudir directamente al módulo del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI para ser atendidos de forma anticipada, sin necesidad de esperar su turno asignado.

En cuanto a las sanciones, la autoridad recordó que, una vez concluida la prórroga, los vehículos que circulen con placas vencidas podrán ser objeto de multas que van de mil 500 a 2 mil pesos, de acuerdo con la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado. No obstante, quienes cuenten con una cita vigente posterior al plazo podrán acreditarla para evitar penalizaciones.