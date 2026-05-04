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Campeche / Sucesos

Choque por alcance en colonia Petrolera provoca caos vial en Ciudad del Carmen

Un choque por alcance entre un Nissan March y una Ford Escape en la colonia Petrolera, frente a una sucursal bancaria, dejó daños materiales y tráfico lento.

Por Israel Lozano

4 de may de 2026

1 min

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Nissan March choca contra camioneta en colonia Petrolera
Nissan March choca contra camioneta en colonia Petrolera / Israel Lozano

Un aparatoso accidente vehicular se registró la mañana de este lunes sobre una de las principales vialidades de la colonia Petrolera, justo frente a una sucursal bancaria, dejando como saldo cuantiosos daños materiales y afectaciones a la circulación.

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De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando el conductor de una camioneta Ford Escape, color blanco, con placas del estado de Campeche, circulaba con dirección hacia la glorieta del Camarón. Detrás de esta unidad transitaba un automóvil Nissan March, color blanco, con placas de la Ciudad de México, cuyo conductor no habría guardado la distancia de seguridad, impactándose por alcance contra la parte trasera de la camioneta.

El fuerte golpe provocó daños visibles en ambas unidades, además de que uno de los carriles de circulación, específicamente el izquierdo, quedó parcialmente bloqueado, generando tráfico lento en la zona durante varios minutos.

No hubo lesionados, solo daños materiales.
No hubo lesionados, solo daños materiales. / Israel Lozano

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales. Al sitio arribaron peritos de tránsito para tomar conocimiento de los hechos, así como ajustadores de distintas compañías de seguros, quienes mediaron entre las partes involucradas.

Tras dialogar en el lugar, los conductores lograron llegar a un acuerdo para la reparación de los daños, por lo que posteriormente retiraron sus vehículos hacia un costado de la vía, permitiendo la liberación del flujo vehicular.

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JGH

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