Yucatán y Corea fortalecen cooperación en salud y tecnología médica

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, sostuvo una reunión con la cónsul de Corea en México, Eunjin Lee, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en materia de salud, infraestructura médica, equipamiento de alta tecnología, transferencia de conocimiento y vinculación académica.

Durante el encuentro, el mandatario estatal destacó la relevancia del Hospital de la Amistad Corea-México como un referente regional en atención pediátrica especializada para población en situación de vulnerabilidad, y señaló que su administración trabaja en el fortalecimiento de sus servicios para consolidarlo como un modelo de colaboración internacional.

En ese contexto, Díaz Mena anunció la construcción de un Centro Estatal de Atención a Niñas, Niños y Jóvenes con Autismo, que se ubicará junto a dicho hospital, como parte de las acciones orientadas a ampliar la cobertura y especialización en los servicios de salud en la entidad.

Asimismo, indicó que 2026 ha sido designado como el “año de la salud” en Yucatán, en el marco de la próxima firma del convenio IMSS-Bienestar, y consideró que la experiencia de Corea en tecnología médica avanzada podría contribuir a la modernización del sistema estatal de salud.

Noticia Destacada Joaquín Díaz Mena refuerza alianza con la ONU-DH para proteger los derechos humanos en Yucatán

El titular del Ejecutivo estatal agregó que los vínculos entre Yucatán y Corea también pueden generar oportunidades en otros sectores, como la inversión productiva, impulsada por proyectos estratégicos del denominado Renacimiento Maya.

Por su parte, la cónsul Eunjin Lee expresó su disposición para fortalecer la cooperación con el estado, especialmente en el ámbito de la salud, y destacó el simbolismo del Hospital de la Amistad Corea-México como ejemplo de colaboración entre ambas partes. Asimismo, reconoció la aportación de la comunidad de descendientes coreanos en Yucatán.

En la reunión participaron funcionarios estatales, representantes del sector económico y miembros de la comunidad coreana en la entidad, quienes abordaron posibles líneas de colaboración en proyectos de desarrollo y cooperación técnica.