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Yucatán / Mérida

Joaquín Díaz Mena refuerza alianza con la ONU-DH para proteger los derechos humanos en Yucatán

El gobernador Joaquín Díaz Mena se reunió el oficial en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Ricardo Neves.

Por Redacción Por Esto!

3 de may de 2026

1 min

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Gobernador Joaquín Díaz Mena se reúne con oficial de ONU-DH en México
Gobernador Joaquín Díaz Mena se reúne con oficial de ONU-DH en México / Especial

El gobernador Joaquín Díaz Mena sostuvo un encuentro con el oficial en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Ricardo Neves, para fortalecer la cooperación en materia de protección, promoción y garantía de los derechos humanos en Yucatán.

Durante la reunión, el mandatario estatal señaló que el trabajo conjunto con organismos internacionales permite reforzar las capacidades institucionales y avanzar hacia un estado más justo, donde cada persona viva con dignidad y libertad.

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Díaz Mena destacó que la cooperación con ONU-DH representa una oportunidad para fortalecer la asistencia técnica, la capacitación especializada y el desarrollo de indicadores que permitan medir avances y atender áreas que requieren seguimiento.

Por su parte, el oficial de ONU-DH, Ricardo Neves, reconoció la apertura al diálogo del Gobierno de Yucatán y la coordinación entre instituciones, poderes públicos y organismos locales para avanzar en esta agenda.

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Neves reiteró la disposición de mantener la cooperación con el Gobierno del Estado y los distintos poderes de la entidad, a fin de fortalecer los lazos iniciados durante el encuentro.

A su vez, la presidenta de Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), María Guadalupe Méndez Correa, resaltó la disposición del Gobierno de Joaquín Díaz Mena para construir puentes de colaboración que fortalezcan la dignidad humana en la entidad.

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