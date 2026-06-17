Histórico revés a Kekén: Jueza falla a favor de comisario ejidal que protestó contra granja porcícola

Wilberth Alfonso Nahuat Puc, comisario ejidal de Santa María Chi, dijo que después de ocho meses y seis horas de audiencia los jueces emitieron un fallo con el cual culmina el proceso de criminalización al que estaba sujeto desde octubre de 2025.

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Poco antes de ingresar a la sala de audiencias, Nahuat Puc explicó que previamente un juez sobreseyó la carpeta de investigación en su contra por protestar en contra de la empresa; sin embargo, en la audiencia celebrada ayer la jueza dio un fallo favorable y negó el ejercicio de la acción penal derivado de las quemas del 2023 en la granja porcícola Kekén, ubicada en la comisaría de Santa María Chi. Con esto se le dio validez a la protesta pacífica y a la libre asociación en contra de la planta que estaba contaminando y que obligó a la población a manifestarse.

La audiencia, que comenzó a las 12:30 y culminó a las 18:00 horas, se prolongó debido a que el abogado de la empresa, Miguel Vargas, intentó por todos los medios revocar el fallo; sin embargo, el actuar de la abogada de oficio que le asignó la Fiscalía logró revertir todos los argumentos de la parte acusadora. Lo que le queda ahora a la empresa es solicitar un amparo, el cual difícilmente procedería, ya que el juez fue enfático en su resolución.

Nahuat Puc agradeció el apoyo de los ejidatarios de diferentes comisarías como Molas y Cacalchén, por mencionar algunas, quienes lo acompañaron y esperaron con paciencia su salida de la sala de audiencias.

“Nosotros nos vimos forzados a realizar una protesta pacífica que culminó con el cierre de la planta o granja porcícola, que no sólo realizaba quemas de desperdicios, sino que contaminó el agua de los pozos de los cuales emanaban fétidos olores”, apuntó sobre la planta que finalmente fue clausurada y desalojada el pasado 1 de abril de este año.

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JGH