Clima en Yucatán 18 de junio: Ausencia de lluvias mantendrá el calor de hasta 40 grados este jueves

La ausencia de lluvias continuará en Yucatán este jueves 18 de junio, causando que se registren temperaturas muy calurosas, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Detalló que el ambiente será caluroso a muy caluroso durante el día y cálido en la noche, con vientos del sureste de 25 a 35 km/h, con posibles rachas mayores a 50 km/h.

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Además, otra Onda Tropical adicional avanzará sobre el mar Caribe occidental, lo cual se mantiene en vigilancia para el resto de la semana.

Mientras tanto, en Mérida, las temperaturas máximas alcanzarán alrededor de los 39° C durante la tarde, mientras que las mínimas serán cercanas a los 24° al amanecer.

Las condiciones permitirán un ambiente ligeramente fresco en las primeras horas del día; sin embargo, por la noche volverá a sentirse calor en gran parte de la capital yucateca.

En el puerto de Progreso se pronostican temperaturas de entre 24 y 36° C, con ambiente fresco por la mañana y cálido hacia la tarde debido a la humedad y la nubosidad variable.

Para Tekax, al sur del estado, se esperan mínimas de 27° y máximas de hasta 37° C, manteniéndose ambiente caluroso durante gran parte del día.

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En Tizimín, al oriente de Yucatán, el termómetro oscilará entre los 27 y 36° C, mientras que en Valladolid las temperaturas rondarán entre los 24 y 38° C, con posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunas zonas.

Ante el pronóstico de lluvias y fuertes rachas de viento, autoridades recomendaron a la población mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales de Protección Civil.

Asimismo, exhortaron a extremar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas y reducción de visibilidad durante las precipitaciones.