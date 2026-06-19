Joven habría caído a cenote de la UADY; autoridades implementan operativo sin éxito, este sábado continuarán

Este viernes se presentó una fuerte movilización a espaldas del Campus de Ciencias Sociales, Económicas-Administrativas y Humanidades de la UADY, luego de un reporte donde aparentemente una joven habría caído al cenote que se encuentra ubicado en el plantel universitario de Gran San Pedro, Cholul, y hasta el momento sigue sin ser localizada.

Autoridades de Yucatán y cuerpos de rescate recibieron el llamado de emergencia a través del 9-1-1, por lo que activaron un operativo de protocolo realizando inmersiones en el cuerpo de agua sin obtener resultados exitosos.

Por Esto! Logró obtener información, por parte de la SSP, que asegura que este sábado continuarán con la búsqueda de la persona que habría caído y que hasta el momento desconocen el género de la persona.

En octubre de 2025, alumno de la UADY de de Derecho murió ahogado. / Foro: Especial

No es la primera vez que ocurre; autoridades no cierran el acceso al cenote

A pesar del caso de este viernes, los accidentes y desapariciones en el cenote de la UADY no es algo nuevo, y autoridades tanto de la Universidad como del gobierno no han bloqueado el acceso. Hace unos ocho meses, un joven estudiante de derecho de la universidad perdió la vida en este mismo lugar.

Aquella vez, el joven identificado como Emanuel A.G.U., de 18 años, acudió al cenote con sus compañeros y en un momento, el individuo se sumergió dentro del agua y no volvió a salir.

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