Nicol Guzmán vs Eliza “La Yuca” se suben al ring: ¿cuándo y dónde es la pela de box entre las influencers de la Península de Yucatán?

La rivalidad entre la creadora de contenido Elisa “La Yuca” y la influencer Nicol Guzmán ya comenzó a encenderse semanas antes de subir al cuadrilátero. Ambas protagonizaron un intenso careo promocional rumbo al evento “La Madre de Todas las Batallas: Reinas del Ring”, donde se enfrentarán el próximo 15 de agosto en el Estadio Kukulcán Álamo de Mérida, Yucatán.

Noticia Destacada ¿Quién es Elisa “La Yuca”? Polémica influencer se vuelve viral por espantar flamingos en Sisal

Durante el intercambio de declaraciones, Elisa “La Yuca” lanzó una advertencia a su rival: “Como te digo, nunca tengo miedo. Y nunca te voy a tener miedo. Solo sabes ladrar”.

Sin quedarse callada, Nicol Guzmán respondió con una frase que rápidamente llamó la atención en redes sociales al hacer referencia a una de las polémicas más recientes de su contrincante: “No me vas a espantar como espantas a los flamingos”.

La polémica de los flamingos persigue a Elisa “La Yuca”

La respuesta de Nicol hace alusión al escándalo que protagonizó Elisa hace algunos meses en Yucatán, cuando publicó un video grabado en la zona de Sisal, donde se observaba a una parvada de flamingos levantar el vuelo mientras sonaba música a alto volumen. El contenido generó una ola de críticas debido a que usuarios señalaron que la influencer alteró el comportamiento de las aves en un área natural protegida.

El caso alcanzó repercusión nacional y provocó debates sobre el respeto a la fauna silvestre. Diversos medios reportaron que la creadora de contenido fue señalada por presuntamente perturbar una zona de anidación de flamingos, mientras que en redes sociales miles de usuarios cuestionaron su conducta. Ahora, esa controversia ha sido utilizada por Nicol Guzmán como parte de la guerra verbal previa al combate.

¿Quién es Elisa “La Yuca”?

Elisa “La Yuca” (Elisa Espinosa) es una creadora de contenido mexicana originaria de Mérida, Yucatán. Ha ganado notoriedad principalmente en TikTok, Instagram y Facebook gracias a sus videos de entretenimiento, humor y estilo de vida. Su personalidad irreverente y directa le ha permitido reunir una amplia comunidad de seguidores, aunque también ha estado envuelta en diversas polémicas virales, siendo la más comentada la relacionada con los flamingos en Sisal. Ahora busca trasladar esa misma actitud al ring.

¿Quién es Nicol Guzmán?

Nicol Guzmán, conocida en redes como “Lady Therian”, es una influencer y creadora de contenido que ha ganado presencia en plataformas digitales por sus videos y transmisiones en vivo. En febrero de 2026 se volvió viral tras un incidente en Mérida, donde confrontó a participantes de una reunión de la comunidad therian.

En entrevistas recientes ha asegurado que su rivalidad con Elisa es 100 % real y que se encuentra entrenando intensamente, con carreras matutinas, manoplas, cuerda y otras rutinas, para el combate del 15 de agosto. La influencer ha aprovechado la promoción del evento para mostrarse confiada y dejar claro que busca consolidarse como una de las figuras destacadas de la cartelera.

Se espera una de las peleas más mediáticas

A poco más de un mes del evento, la tensión entre ambas ya comenzó a generar conversación en redes sociales. Mientras Elisa intenta dejar atrás la controversia que la acompañó tras el episodio de los flamingos, Nicol ha encontrado en ese tema un arma para provocar a su rival.

Lo cierto es que el próximo 15 de agosto, cuando ambas se encuentren en el Estadio Kukulcán Álamo, las declaraciones quedarán atrás y todo se definirá arriba del ring.

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