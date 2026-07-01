¡Remontada polémica! Bélgica se impone 3-2 a Senegal y clasifica a los Octavos de Final del Mundial

Con un polémico penal en los últimos instantes del tiempo extra, Bélgica derrotó por 3-2 a Senegal y selló su boleto a los Octavos de Final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Los Diablos Rojos estuvieron sobre la lona, parecía que Senegal accedería a los Octavos de Final y que eliminaría a los europeos, pues tuvo el marcador a su favor por 2-0, antes de que comenzara una remontada endemoniada.

El dominio senegalés fue muy superior la mayor parte del partido y la portería custodiada por Thibaut Courtois estuvo en peligro desde el inicio del encuentro. Fue al minuto 24 cuando un centro de Sadio Mané terminó sacudiendo las redes, gracias a la definición de Habib Diarra para poner el 1-0.

Para la parte complementaria, el acecho de Senegal continuó y fue Ismaila Sarr quien remató con potencia en el área, para aumentar la ventaja a 2-0, sobre la selección belga que parecía encaminada a la eliminación.

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Cuando el tiempo estaba en contra por completo de Bélgica, apareció uno de los jugadores más icónicos de su historia, Romelu Lukaku comenzó la remontada al minuto 85 para descontar y poner el marcador 1-2.

Solo tres minutos después, al 88', Youri Tielemans anotó el gol del empate 2-2 y la afición belga explotó en el estadio, mientras la esperanza regresaba para la selección endiablada y la sorpresa invadía a los senegaleses.

Tras el cardiaco empate, el encuentro se fue a tiempo extra, donde también Senegal tuvo las más claras pero no pudo romper la igualada. Justo cuando parecía que el partido se definiría desde los once pasos, se marcó un penal a favor de Bélgica, que provocó una gran polémica, el árbitro tuvo que revisar las tomas del VAR y decidió marcar la pena máxima.

El encargado de cobrar el penal fue Tielemans, que no falló y le dio la victoria a su selección, una enorme alegría a su afición y selló el boleto para disputar los Octavos de Final de la Copa del Mundo.