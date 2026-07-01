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Alerta en Campeche: detectan falsos verificadores de Protección Civil que piden datos personales y dinero

Protección Civil de Campeche alertó sobre personas que usan documentos falsos y se hacen pasar por verificadores para solicitar dinero, depósitos y datos.

Jesús García

Por Jesús García

1 de jul de 2026

1 min

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Protección Civil de Campeche advierte sobre fraude; usan documentos falsos para engañar
Protección Civil de Campeche advierte sobre fraude; usan documentos falsos para engañar / Imagen IA

La Secretaría de Protección Civil del Estado de Campeche (SEPROCI) emitió una alerta urgente a la población para prevenir fraudes en los que personas ajenas a la dependencia se hacen pasar por personal oficial.

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A través de un comunicado oficial, la dependencia informó que ha detectado casos donde individuos utilizan documentos falsos con logotipos oficiales de Protección Civil, se presentan como servidores públicos y solicitan información, consignas, depósitos o datos confidenciales.

Así operan los defraudadores:

  • Usan documentos falsos con logotipos oficiales.
  • Se hacen pasar por personal de Protección Civil.
  • Solicitan consignas, depósitos o información confidencial.

La SEPROCI fue clara al señalar que la dependencia NO solicita dinero, consignas ni depósitos a la población ni a empresas. Todos los trámites y verificaciones son oficiales y gratuitos.

Recomendaciones de Protección Civil:

  • Corrobora siempre la identidad del verificador en el sitio oficial: seproci.campeche.gob.mx
  • Los verificadores oficiales portan credencial de la Secretaría de Protección Civil.
  • Ante cualquier duda, solicita más información a través de los canales oficiales de la dependencia.
  • En caso de detectar un intento de fraude, repórtalo inmediatamente.

Para reportar fraudes:

  • Llama al 911 (Emergencias, atención 24 horas)
  • WhatsApp oficial: 981 355 6465

La SEPROCI hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse alerta y verificar siempre la información antes de proporcionar datos personales o realizar cualquier pago.

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