Alerta en Campeche: detectan falsos verificadores de Protección Civil que piden datos personales y dinero

La Secretaría de Protección Civil del Estado de Campeche (SEPROCI) emitió una alerta urgente a la población para prevenir fraudes en los que personas ajenas a la dependencia se hacen pasar por personal oficial.

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A través de un comunicado oficial, la dependencia informó que ha detectado casos donde individuos utilizan documentos falsos con logotipos oficiales de Protección Civil, se presentan como servidores públicos y solicitan información, consignas, depósitos o datos confidenciales.

Así operan los defraudadores:

Usan documentos falsos con logotipos oficiales.

Se hacen pasar por personal de Protección Civil.

Solicitan consignas, depósitos o información confidencial.

La SEPROCI fue clara al señalar que la dependencia NO solicita dinero, consignas ni depósitos a la población ni a empresas. Todos los trámites y verificaciones son oficiales y gratuitos.

Recomendaciones de Protección Civil:

Corrobora siempre la identidad del verificador en el sitio oficial: seproci.campeche.gob.mx

Los verificadores oficiales portan credencial de la Secretaría de Protección Civil.

Ante cualquier duda, solicita más información a través de los canales oficiales de la dependencia.

En caso de detectar un intento de fraude, repórtalo inmediatamente.

Para reportar fraudes:

Llama al 911 (Emergencias, atención 24 horas)

(Emergencias, atención 24 horas) WhatsApp oficial: 981 355 6465

La SEPROCI hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse alerta y verificar siempre la información antes de proporcionar datos personales o realizar cualquier pago.

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