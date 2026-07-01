¡Bajo el agua! Tormenta fuerte azota Campeche y colapsa avenidas principales

Fuertes precipitaciones registradas este miércoles por la tarde han provocado severas inundaciones en varias zonas de la ciudad de San Francisco de Campeche. Calles y avenidas principales se encuentran con altos niveles de agua, afectando la circulación vehicular y peatonal. Imágenes captadas en distintos puntos muestran vehículos avanzando con dificultad entre corrientes de agua, mientras charcos profundos se forman en cruces y vialidades importantes.

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Entre las avenidas más afectadas destaca la Avenida Álvaro Obregón, donde el agua ha alcanzado niveles considerables, generando problemas de movilidad. También se reportan afectaciones en otras arterias de la ciudad, con reportes de encharcamientos que obligan a los automovilistas a reducir velocidad y extremar precauciones para evitar incidentes.

La Avenida Álvaro Obregón es una de las zonas más críticas debido a los altos niveles de agua acumulada que dificultan el paso de los autos. / Especial

La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana exhortó a la población a extremar precauciones al conducir o transitar por estas zonas. Las autoridades recomiendan evitar salir de casa si no es estrictamente necesario, con el fin de prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de las personas. Personal de la dependencia realiza recorridos de vigilancia y monitoreo continuo para brindar apoyo a la ciudadanía.

Las autoridades pidieron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las indicaciones emitidas. Se recomienda seguir las actualizaciones en tiempo real para conocer el estado de las vialidades y las medidas preventivas ante las condiciones climáticas adversas que persisten en la entidad.

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