Tragedia en Motul: Joven de 22 años es hallado sin vida por su esposa en la colonia San Carlos

Un joven de 22 años de edad, identificado como Jeremy M.M.B., fue encontrado sin vida durante la madrugada de ayer dentro de su vivienda ubicada en la colonia San Carlos de la ciudad de Motul. El hecho generó la movilización de elementos de corporaciones policiacas y personal de la Fiscalía General del Estado.

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Los hechos ocurrieron a la 1:40 horas en un predio situado en la calle 14 entre 45 y 49, donde de acuerdo con los primeros reportes, fue la esposa del joven quien hizo el hallazgo y solicitó apoyo a través de los números de emergencias 911.

Acudieron oficiales de la Policía Municipal, quienes encontraron al joven tirado en el piso bocarriba, sin camisa y en boxer. Solicitaron la presencia de las asistencias médicas. Momentos después arribaron paramédicos, quienes después de valorar a la persona únicamente pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales.

Tras confirmarse el deceso, los uniformados delimitaron el área, en espera de las autoridades ministeriales correspondientes. Posteriormente llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y representantes de la Fiscalía General del Estado para iniciar las investigaciones y recabar evidencias.

Concluidas las diligencias ministeriales, personal del Servicio Médico Forense se encargó de las labores para el levantamiento del cuerpo. Lo trasladó a sus instalaciones, donde se le efectuará la autopsia de ley para determinar la causa del deceso, aunque parezca evidente, servirá para complementar el expediente.

Como pudo, la pobre mujer llamó de volada al 911 buscando ayuda. Al rato llegaron los policías municipales de Motul, quienes vieron al chavo tirado en el suelo, boca arriba, sin camisa y en boxer.

Aumento de la depresión

En este tenor, la Secretaría de Salud Federal reveló que en los primeros cinco meses del año se diagnosticaron 2 mil 460 casos de depresión en Yucatán, cifra que supera el total del 2025, en el que se contabilizaron mil 935 casos.

La dependencia indicó que, del total de las personas atendidas, las mujeres representan la mayoría, con mil 838 diagnósticos, mientras que los hombres suman 622, manteniéndose una diferencia que se ha observado de manera constante en los últimos años.

Las autoridades de salud en el estado indicaron que en la primera semana del mes de junio se confirmaron en Yucatán 88 nuevos casos de depresión, lo que genera una alerta sobre los trastornos relacionados con la salud mental.

La Secretaría de Salud también advirtió que la depresión se relaciona con conductas suicidas, pues en este año en Yucatán se ha confirmado que 147 personas con depresión se han autoinfligido lesiones.