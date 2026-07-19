Asombroso: Asi lucen las entrañas de la piramide de Kukulká en Yucatán

Un recorrido poco visto por el interior de la icónica pirámide de Kukulkán ha despertado el asombro de miles de usuarios en redes sociales, luego de que el creador de contenido conocido como "El Último Maya" compartiera un video que muestra las impresionantes entrañas de este monumento, considerado una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo.

En las imágenes se observan los estrechos pasillos de piedra, antiguas escalinatas y las cámaras internas que permanecen cerradas al público desde hace varios años para proteger el patrimonio arqueológico. El recorrido permite apreciar la complejidad de la construcción maya y la existencia de estructuras más antiguas ocultas dentro de la pirámide principal.

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La grabación ha causado fascinación entre los amantes de la historia, la arqueología y el turismo cultural, ya que ofrece una perspectiva que muy pocas personas han podido conocer de cerca. Diversas investigaciones arqueológicas han confirmado que el Templo de Kukulkán fue construido sobre pirámides anteriores, formando una impresionante superposición de estructuras que resguarda importantes vestigios de la civilización maya.

Chichén Itzá continúa siendo uno de los destinos turísticos más emblemáticos de México, recibiendo a millones de visitantes cada año atraídos por su riqueza histórica, su arquitectura monumental y fenómenos como el descenso de la serpiente de luz durante los equinoccios.

El video compartido por "El Último Maya" ha reavivado el interés por conocer los secretos que aún guarda este antiguo centro ceremonial, recordando que, aunque el acceso al interior permanece restringido para preservar el monumento, la tecnología y la divulgación responsable permiten acercar al público a uno de los mayores tesoros arqueológicos del mundo.