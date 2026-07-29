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Qué significa la frase yucateca “Lo busco lo busco y no lo busco”

Expresiones como “Lo busco, lo busco y no lo busco”, junto con otras frases típicas de la región, forman parte del patrimonio cultural y lingüístico de los yucatecos.

Por Redacción Por Esto!

29 de jul de 2026

1 min

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Yucatán posee un vocabulario único que ha pasado de generación en generación.
Yucatán posee un vocabulario único que ha pasado de generación en generación. / Especial

La frase “Lo busco, lo busco y no lo busco” es una de las expresiones más curiosas y representativas del habla cotidiana en Yucatán.

Y es que aunque para quienes no son de la región puede parecer una contradicción o un error al hablar, en realidad tiene un significado muy específico que refleja la influencia de la lengua maya en el español yucateco.

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Este tipo de expresiones forman parte de la identidad lingüística del estado y suelen sorprender a visitantes o personas que escuchan por primera vez el peculiar modo de hablar de los yucatecos.

¿Qué significa “Lo busco, lo busco y no lo busco”?

Cuando un yucateco dice “Lo busco, lo busco y no lo busco”, no está afirmando que dejó de buscar algo, sino que ha buscado un objeto o persona por todas partes y simplemente no logra encontrarlo.

En otras palabras, la frase equivale a expresiones como:

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  • "Lo busco por todos lados y no aparece".
  • "No lo encuentro".
  • "Ya revisé en todos lados y sigue sin salir".

Es una manera muy característica de enfatizar que la búsqueda ha sido insistente, pero sin éxito.

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