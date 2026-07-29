Qué significa la frase yucateca “Lo busco lo busco y no lo busco”

La frase “Lo busco, lo busco y no lo busco” es una de las expresiones más curiosas y representativas del habla cotidiana en Yucatán.

Y es que aunque para quienes no son de la región puede parecer una contradicción o un error al hablar, en realidad tiene un significado muy específico que refleja la influencia de la lengua maya en el español yucateco.

Noticia Destacada ¿Sabes cómo decir niño en maya? Esta es la forma correcta en Yucatán

Este tipo de expresiones forman parte de la identidad lingüística del estado y suelen sorprender a visitantes o personas que escuchan por primera vez el peculiar modo de hablar de los yucatecos.

¿Qué significa “Lo busco, lo busco y no lo busco”?

Cuando un yucateco dice “Lo busco, lo busco y no lo busco”, no está afirmando que dejó de buscar algo, sino que ha buscado un objeto o persona por todas partes y simplemente no logra encontrarlo.

En otras palabras, la frase equivale a expresiones como:

Noticia Destacada Por qué Cancún recibe este nombre: conoce su significado

"Lo busco por todos lados y no aparece".

"No lo encuentro".

"Ya revisé en todos lados y sigue sin salir".

Es una manera muy característica de enfatizar que la búsqueda ha sido insistente, pero sin éxito.