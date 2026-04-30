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¿Sabes cómo decir niño en maya? Esta es la forma correcta en Yucatán

En el marco del Día del Niño y la Niña, conoce las palabras en lengua maya que se utilizan en Yucatán para nombrarlos.

Por Redacción Por Esto!

30 de abr de 2026

1 min

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Hay distintas formas de referirse a los niños en lengua maya
Hay distintas formas de referirse a los niños en lengua maya / Especial

En el marco del Día del Niño y la Niña, una de las preguntas más comunes entre familias y estudiantes en Yucatán es cómo nombrar a los más pequeños en lengua maya, un idioma vivo y fundamental en la identidad cultural de la región.

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En maya yucateco, la forma más común de decir “niño” o “niña” es “paal” (también escrito como páal). Este término es de uso general y puede referirse tanto a niños como a niñas, dependiendo del contexto.

¿Hay diferencia entre niño y niña en maya?

A diferencia del español, el maya yucateco no siempre distingue el género de la misma manera. Sin embargo, cuando se requiere especificar, se pueden usar palabras adicionales:

  • “Xi’ipal”: se utiliza para referirse a un niño (varón).
  • “Xch’úupal”: se usa para hablar de una niña (mujer joven).
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Estas formas permiten precisar el género, aunque en la vida cotidiana muchas personas emplean simplemente “paal”.

Sin embargo, una forma más coloquial y popular de referirse a los niños en lengua maya es Dziris, lo cual es equivalente a niño, pequeño o chaparro.

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