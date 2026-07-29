Calendario Segey 2026-2027: estas son las fechas de inicio de clases, vacaciones y puentes en Yucatán

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (Segey) publicó el calendario escolar oficial para el ciclo 2026-2027 de educación básica, el cual será aplicable en las escuelas públicas y privadas de Yucatán.

El periodo contempla 185 días efectivos de clases y mantiene un esquema adaptado a las condiciones climáticas de la entidad, con el objetivo de que las actividades concluyan antes de la temporada de calor extremo.

El calendario establece que el regreso a clases será el lunes 31 de agosto de 2026, mientras que el fin del ciclo escolar está programado para el viernes 9 de julio de 2027.

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Con este ajuste, las autoridades educativas buscan reducir la exposición de estudiantes, docentes y personal escolar a las altas temperaturas que suelen registrarse durante el verano en la Península de Yucatán.

¿Cuándo serán las vacaciones del ciclo escolar 2026-2027 en Yucatán?

Los estudiantes contarán con dos periodos vacacionales durante el ciclo escolar:

Vacaciones de Invierno: del lunes 21 de diciembre de 2026 al martes 5 de enero de 2027 . El regreso a las aulas será el miércoles 6 de enero .

del al . El regreso a las aulas será el . Vacaciones de Semana Santa: del lunes 22 de marzo al viernes 2 de abril de 2027, con retorno a clases el lunes 5 de abril.

Puentes y días de descanso oficial

El calendario también incluye los días de suspensión de labores docentes por conmemoraciones nacionales y festividades que forman parte de las tradiciones de la entidad:

Miércoles 16 de septiembre de 2026: Día de la Independencia.

Día de la Independencia. Lunes 2 de noviembre de 2026: Hanal Pixán / Día de Muertos.

Hanal Pixán / Día de Muertos. Lunes 16 de noviembre de 2026: Revolución Mexicana.

Revolución Mexicana. Lunes 1 de febrero de 2027: Aniversario de la Constitución.

Aniversario de la Constitución. Lunes 15 de marzo de 2027: Natalicio de Benito Juárez.

Natalicio de Benito Juárez. Miércoles 5 de mayo de 2027: Batalla de Puebla.

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¿Qué días no habrá clases por Consejo Técnico Escolar?

Como ocurre cada ciclo escolar, los alumnos de educación básica tampoco tendrán clases el último viernes de cada mes, debido a la realización de las sesiones del Consejo Técnico Escolar (CTE), en las que directivos y docentes llevan a cabo actividades de planeación, capacitación y evaluación.

Con este calendario, la Segey busca brindar certeza a madres, padres de familia y personal educativo para organizar con anticipación el desarrollo del ciclo escolar 2026-2027, así como las vacaciones, los puentes y las actividades académicas programadas en las escuelas de Yucatán.