Derechos Humanos investiga presunta novatada violenta en la Normal Rural de Hecelchakán

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam) recibió la primera queja formal por la presunta novatada violenta denunciada por padres de familia y alumnos de nuevo ingreso de la Escuela Normal Rural "Justo Sierra Méndez", ubicada en el municipio de Hecelchakán, por lo que anunció el inicio de una investigación para determinar si durante estos hechos se vulneraron los derechos humanos de las y los estudiantes.

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La presidenta del organismo, Ligia Nicthe-Ha Rodríguez Mejía, informó que personal de la Codhecam acudirá directamente al plantel para recabar testimonios, entrevistar a la presunta víctima y a sus familiares, además de integrar el expediente correspondiente. Explicó que, debido a la naturaleza del caso y a la posible existencia de más personas afectadas, la investigación se realizará de manera presencial y bajo un enfoque de atención a víctimas.

La ombudsperson confirmó que se trata de la primera queja presentada este año relacionada con las actividades de bienvenida en la Normal Rural, donde padres de familia y alumnos denunciaron presuntas humillaciones, abusos y novatadas extremas que habrían provocado afectaciones físicas y emocionales entre estudiantes de nuevo ingreso, así como la deserción de 15 alumnos.

Rodríguez Mejía precisó que, hasta el momento, la Codhecam no ha recibido una solicitud formal de intervención por parte de la Secretaría de Educación del Estado (Seduc). No obstante, indicó que el organismo ya mantiene comunicación con la familia de la persona presuntamente afectada y comenzó a reunir la información necesaria para esclarecer lo ocurrido.

"Mi gente va a ir a Hecelchakán, porque en un caso complicado y donde hay víctimas procuramos que no todo sea por teléfono", señaló la titular de la Comisión, quien calificó como lamentables este tipo de prácticas y sostuvo que la investigación permitirá determinar si existieron violaciones a los derechos humanos de los jóvenes y, en su caso, emitir las acciones correspondientes.

Activista embarazada

En otro tema, Rodríguez Mejía confirmó que la Codhecam mantiene acompañamiento permanente a la activista Yahari Itxel Brito Brito, quien permanece en prisión preventiva oficiosa en el Centro de Reinserción Social de San Francisco Kobén, acusada del delito de homicidio en grado de tentativa por los hechos ocurridos durante la marcha del 8 de marzo.

Indicó que el organismo ha mantenido comunicación constante con la joven, sus familiares y su defensa legal, además de verificar que reciba atención médica especializada tras haber sido hospitalizada recientemente, así como el suministro de los medicamentos prescritos por los especialistas.

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No obstante, dejó en claro que la Comisión no puede pronunciarse sobre la decisión del Juez de Control que determinó mantener la medida cautelar de prisión preventiva, ni intervenir en solicitudes como la prisión domiciliaria promovida por la defensa, al tratarse de resoluciones de carácter jurisdiccional. Explicó que el artículo 112 de la Constitución limita expresamente a los organismos públicos de derechos humanos para emitir posicionamientos sobre determinaciones judiciales, por lo que su actuación se restringe a vigilar que la interna reciba un trato digno y acceso oportuno a los servicios de salud que requiere durante su embarazo.

JGH