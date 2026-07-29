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Forzan puerta de local comercial y roban cubetas de pintura en Campeche

Delincuentes rompieron la puerta de una tienda de pinturas en la colonia Revolución, en Campeche, y robaron dinero en efectivo y mercancía. La FGECAM ya investiga el caso.

Por Redacción Por Esto!

29 de jul de 2026

1 min

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Delincuentes robaron una tienda de pinturas en Campeche.
Delincuentes robaron una tienda de pinturas en Campeche. / Dismar Herrera

Delincuentes ingresaron a un local comercial ubicado en la colonia Revolución, donde aprovecharon la falta de vigilancia para forzar la puerta principal y apoderarse de dinero en efectivo y diversos productos. El robo fue descubierto horas más tarde por los empleados.

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El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando los presuntos responsables merodeaban los negocios de la avenida Álvaro Obregón. Aprovechando la escasa vigilancia y el poco tránsito en la zona, ingresaron a una tienda de pinturas tras romper el acceso principal.

Una vez dentro, sustrajeron varias cubetas de pintura de distintos precios, además de dinero en efectivo. Tras cometer el robo, huyeron del lugar sin ser detectados.

Horas después, empleados del establecimiento descubrieron lo ocurrido y dieron aviso al número de emergencias 911. Posteriormente, interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) por los delitos de robo y daños contra quien o quienes resulten responsables.

JGH

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