Cobacam busca evitar huelga que pondría en riesgo el inicio del ciclo escolar 2026-2027 en Campeche

El Colegio de Bachilleres de Campeche Cobacam intensificó las negociaciones con el Sindicato Único de Trabajadores Sutcobacam para evitar el estallamiento a huelga programado para los primeros días de septiembre de 2026, situación que afectaría el inicio del Ciclo Escolar 2026 2027. La institución educativa aseguró que existen avances importantes en la atención del pliego petitorio presentado por la organización encabezada por Ana Isabel May Cardeña.

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El director general del Cobacam, César González David, afirmó que la institución mantiene diálogo permanente con la representación sindical y trabaja en el cumplimiento de los compromisos laborales que resultan viables, mientras que aquellos que enfrenten impedimentos legales serán sustentados ante la autoridad judicial correspondiente.

Explicó que uno de los principales avances corresponde a la regularización y corrección de nombramientos del personal, proceso que requiere modificaciones administrativas y reglamentarias internas debido al elevado número de trabajadores involucrados. Reconoció que se trata de un procedimiento complejo por el volumen de expedientes, aunque aseguró que la institución dará cumplimiento a este y a los demás puntos incluidos en el pliego.

Otro de los temas con mayor progreso es el pago de finiquitos pendientes. González David recordó que, al asumir la dirección general del Cobacam el año pasado, encontró adeudos acumulados desde 2021, situación que afectaba a decenas de docentes y trabajadores que habían concluido su relación laboral con la institución.

Precisó que dichos rezagos ya comenzaron a subsanarse y anunció que durante este año quedarán cubiertos los finiquitos correspondientes a 2024 y 2025. Además, reveló que el Colegio ya dispone de los recursos para liquidar los pagos generados durante 2026, aunque aclaró que estos serán liberados una vez que se concluya el rezago de los años anteriores, con el propósito de mantener un orden administrativo y financiero.

El funcionario destacó que ya se informó a los trabajadores sobre el calendario de pagos y reconoció que, aunque los montos individuales no son elevados, representan un derecho laboral que la institución está obligada a cumplir.

Finalmente, reiteró que la prioridad del Cobacam es alcanzar acuerdos con el sindicato y evitar una huelga que afecte el desarrollo del próximo ciclo escolar, por lo que aseguró que continuará privilegiando el diálogo y la atención gradual de las demandas planteadas por el Sutcobacam, con el objetivo de brindar certeza laboral a las y los trabajadores de la institución.

JGH