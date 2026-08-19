Yucateca celebra su boda en la playa con el rapero Millonario

La yucateca Susana Lucely Herrera Ortiz, originaria del municipio de Peto, se unió en matrimonio con el rapero regiomontano, Millonario, tras varios años de relación.

A través de redes sociales, la yucateca compartió imágenes de su boda en un evento privado que se realizó frente al mar junto a sus familiares y amigos más cercanos.

En su cuenta de Instagram, Susana Lucely compartió diversas imágenes y videos sobre su boda en la playa, expresando el amor que tiene hacia César Suáres "Millonario".

Por su parte, el rapero mexicano también compartió imágenes y videos en compañía de sus amigos más cercanos, quienes lo felicitaron en la nueva etapa de su vida y agradecieron por invitarlos a formar parte del evento privado.

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¿Quién es el rapero Millonario?

César Renato Suárez Morales, conocido artísticamente como Millonario, es un rapero y compositor originario de Monterrey, Nuevo León, considerado una de las figuras representativas del rap mexicano de corte callejero.

Inició su carrera con el grupo La Mala Influencia y posteriormente cobró notoriedad por su cercanía y colaboraciones con Cartel de Santa y su vocalista Babo.

Su carrera tomó fuerza en 2012 con el álbum Así Soy Yo, grabado junto a W. Corona, del que destacó el tema “Éxtasis”, mientras que posteriormente consolidó su faceta como solista con producciones como Millonario Sin Corona y canciones como “Chingo de Cheve” y “Burbujas de Cristal”.

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Su trayectoria también ha estado marcada por episodios polémicos: en 2021 fue detenido y procesado por un presunto homicidio, aunque posteriormente recuperó su libertad; en 2025 volvió a ser detenido en Nuevo León tras un incidente en un domicilio.

A pesar de estas controversias, el artista continúa activo musicalmente y en 2026 mantiene lanzamientos y colaboraciones dentro de la escena del hip-hop mexicano.