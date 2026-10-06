Clima en Campeche 7 de octubre: Protección Civil alerta por lluvias asociadas a la Depresión Tropical 9

La Secretaría de Protección Civil de Campeche informó sobre la formación de la Depresión Tropical 9 en aguas del Golfo de México, sistema que mantiene bajo vigilancia debido a su posible fortalecimiento durante las próximas horas y a los efectos que podría generar en la entidad.

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De acuerdo con el reporte especial difundido por Protección Civil, la depresión tropical se localiza a alrededor de 580 kilómetros al oeste-noroeste de la capital del estado de Campeche y se prevé que continúe fortaleciéndose hasta alcanzar la categoría de Tormenta Tropical durante las próximas horas.

Durante el mensaje difundido en video, la dependencia señaló que el sistema se formó a partir de una zona de baja presión ubicada en el Golfo de México y actualmente presenta vientos de 55 kilómetros por hora, con un desplazamiento hacia el este a una velocidad de 7 kilómetros por hora.

Protección Civil indicó que se espera que durante este martes el sistema alcance la categoría de tormenta tropical y posteriormente inicie un desplazamiento hacia la parte central del Golfo de México, primero con movimiento hacia el este y después hacia el norte.

Protección Civil del estado y los ayuntamientos activaron labores de prevención coordinadas.

Según el pronóstico señalado por la dependencia estatal, cuando el sistema comience a desplazarse hacia el norte se alejará de la Península de Yucatán y podría alcanzar la categoría de huracán.

Aunque el sistema se alejaría de la Península, su circulación podría generar algunas zonas de lluvia en el estado de Campeche durante las próximas 24 a 48 horas, por lo que las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a la evolución del fenómeno.

La Secretaría de Protección Civil informó que mantiene una vigilancia permanente sobre la Depresión Tropical 9 y que continuará informando sobre su evolución y los posibles efectos que pudiera tener en Campeche.

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Ante este escenario, la dependencia exhortó a la población de todo el estado y a los ayuntamientos a realizar labores de prevención, además de mantenerse atentos a la información meteorológica oficial y seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil.

La prevención y el seguimiento de los avisos oficiales serán fundamentales mientras continúa la evolución de este sistema en el Golfo de México.

JGH