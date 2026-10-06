¡Del bar al agua! Rescatan a hombre tras caer a la Caleta en Ciudad del Carmen

Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y elementos de seguridad se registró durante la madrugada sobre la avenida Malecón de la Caleta, a la altura de la avenida 26 de la colonia Electricistas, luego del reporte de un hombre que presuntamente había caído a las aguas de la Caleta.

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De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de jóvenes que caminaba por la zona se percató de la presencia de un hombre dentro del agua, en un área cercana al manglar, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo de las autoridades ante el riesgo de que pudiera ahogarse.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal Preventiva, personal de Protección Civil y Bomberos Tácticos, quienes realizaron las labores de búsqueda y rescate.

Fueron elementos de Protección Civil quienes ingresaron a las aguas de la Caleta para auxiliar al masculino y ponerlo a salvo. Tras varios minutos de maniobras, lograron llevarlo hasta tierra firme.

Confesó que Venía saliendo de un bar cercano, aunque no supo explicar cómo dio el 'resbalón'. / Israel Lozano

Una vez fuera del agua, el hombre se identificó como Luis, quien manifestó tener su domicilio en la colonia San Manuel. Según explicó a los elementos, momentos antes se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas en un bar de la zona, aunque no proporcionó mayores detalles sobre las circunstancias que provocaron que terminara dentro del agua.

Paramédicos y personal de emergencia realizaron una valoración al hombre, determinando que se encontraba estable y que únicamente presentaba algunos golpes aparentemente ocasionados por la caída, sin que fuera necesario trasladarlo a un hospital.

Ante esta situación, las autoridades le hicieron un llamado para retirarse del lugar y regresar a su domicilio a la brevedad, debido al riesgo que representaba permanecer en la vía pública durante la madrugada y bajo los efectos del alcohol.

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La movilización concluyó sin mayores incidentes, luego de que el hombre quedara fuera de peligro.

JGH