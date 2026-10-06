Buscan a don Eusebio, de 76 años, en Campeche; salió hacia Hopelchén en su camioneta y no volvió

La Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Campeche emitió un boletín de emergencia tras reportarse la desaparición de Eusebio Sánchez Olvera, de 76 años de edad, quien fue visto por última vez en la localidad de Alfredo V. Bonfil, municipio de Campeche.

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De acuerdo con la información compartida por las autoridades, don Eusebio salió de su domicilio ubicado en Alfredo V. Bonfil alrededor de las 08:00 horas del 6 de octubre de 2026. El adulto mayor abordó su camioneta marca Nissan, modelo 1997, color verde, con dirección a la comunidad de Ukum, en el municipio de Hopelchén. Sin embargo, hasta el momento se desconoce su paradero.

Según la ficha institucional emitida por la Secretaría de Gobierno y la Comisión Local de Búsqueda, el desaparecido es de complexión delgada, tez clara, cara ovalada, frente ancha y nariz mediana. Asimismo, cuenta con ojos color café claros, cabello corto, ondulado y entrecano, además de cejas entrecanas y pobladas, boca mediana y labios delgados.

La CLBP de Campeche puso a disposición líneas telefónicas y WhatsApp para recibir reportes de la ciudadanía. / Especial

La Secretaría de Gobierno del Estado y la Comisión Local de Búsqueda hicieron un llamado urgente a la ciudadanía para aportar cualquier dato que ayude a dar con el paradero de Eusebio Sánchez Olvera. Cualquier información puede reportarse de manera confidencial a la línea de WhatsApp 981 107 07 68, al teléfono directo 981 811 03 46, a los correos electrónicos clbp@segobcampeche.gob.mx y clbpcampeche@gmail.com, o bien directamente en las oficinas ubicadas en la avenida López Mateos número 263, por calle Montecristo, en la colonia Prado de la capital campechana.

JGH