Batalla sin fin en campechanos por el agua

Todavía la semana pasada, ante las denuncias por escasez del vital líquido en varias partes del barrio Santa, la colonia San Caralampio y otros sectores de la ciudad, que fueron confirmadas por empresarios campechanos al reportar afectaciones en sus negocios, autoridades municipales del SMAPAC negaron dicha afectación, al asegurar que ya había sido atendida la falla en el sistema de bombeo de la ciudad, ubicada sobre la avenida Héroe de Nacozari, a la altura del aeropuerto de la capital campechana.

El servicio no quedó restablecido del todo, pues persiste el enojo de los ciudadanos, quienes reportan que el agua llega sin presión o, muchas veces, ni siquiera llega, por lo que sus tinacos permanecen vacíos y enfrentan problemas para atender sus necesidades básicas.

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Así lo reportan vecinos de las calles 20, 22, 24 y 26, entre Galeana, Bravo y Pedro Moreno, donde, de nueva cuenta, decenas de familias reportan problemas de abasto de agua.

“El agua no está subiendo a los tinacos, llega sin presión; estoy llenando cubetas y tinas para tener agua para el aseo personal. Es el colmo que ya llevamos años y el Ayuntamiento de Campeche no mejora el servicio”, manifestó Candelario Castro, vecino de San José.

“Esa ha sido la consigna de esta administración municipal: manda a poner multas por si ven agua frente a tu casa, pero si no nos está llegando el agua como antes, en la época del PRI, está mal. O no saben trabajar las bombas y tampoco en el SMAPAC te saben decir la verdad o informar, por lo menos ahora que hay redes sociales; están mudos”, agregó Mauricio Martínez, habitante del lugar.

De nueva cuenta, negocios ubicados sobre la avenida López Mateos han resultado afectados ante la escasez de agua para realizar la limpieza de sus instalaciones.

“Sí es un problema, porque hay dificultades, sobre todo para los negocios de comida, que se han tenido que limitar en el agua que gastan para no dejar sin abasto sus casas. Por lo que vemos, esto podría deberse a la instalación de la nueva red de tuberías que realizan por el aeropuerto, porque no hay información oficial sobre la escasez de agua”, indicó Yaneri Ruiz, empleada.

Denuncian que llevan varios años en espera de atención a los servicios públicos, como la falta de repavimentación de calles y la rehabilitación del alumbrado público.