¿Cuál es el estado de salud de Victoria Ruffo tras ser internada por norovirus?

Victoria Ruffo prendió las alarmas en redes sociales, pues se dio a conocer que tuvo que ser ingresada de emergencia al hospital, esto debido a una complicación estomacal que es considerada bastante peligrosa por los médicos.

Sin embargo, tras el complicado momento que vivió la actriz, tuvo un encuentro con los medios de comunicación, donde decidió hablar sobre la crisis de salud que está enfrentando en estos momentos, también aprovechó para mandar un mensaje de prevención.

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¿Cuál es el estado de salud de Victoria Ruffo?

De acuerdo con la información que ha sido revelada, Victoria Ruffo tuvo un cuadro infeccioso el cual se fue complicando y bajando su estado de salud, hasta que tuvo que ser ingresada al hospital.

En un encuentro con los medios de comunicación, Victoria Ruffo aseguró que tuvo un contagio por norovirus, la cual también es conocida como "gripe del estómago".

“Me dio un virus que se llama norovirus. Es el virus de la gripe del estómago. Aquí está medio canijo porque es vómito y diarrea, vómito y diarrea”

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La pérdida de fluidos corporales desencadenó en una grave deshidratación, lo que ocasionó que estuviera en urgencias.

"Me fue de la patada porque, además, entré al hospital con deshidratación... porque me decía el doctor: 'Sale más de lo que entra', porque tiene uno que tomar muchos líquidos. De cualquier lado me cuesta agarrarla, la bronca está en que te lleves la mano a la boca y ya, ahí ya perdiste. Hay que lavarse las manos. Hay que seguir teniendo mucha precaución porque están saliendo muchas cosas nuevas que los mismos doctores no saben cómo arreglarlas”.

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