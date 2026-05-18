Mujeres en Yucatán podrán recibir 6 mil 600 pesos bimestrales por prevenir la violencia en sus comunidades

La Secretaría de las Mujeres de Yucatán abrió la convocatoria del programa Promotoras Comunitarias de la Prevención 2026, dirigido a mujeres interesadas en impulsar acciones para prevenir la violencia contra las mujeres y el embarazo en adolescentes en sus comunidades.

La titular de la dependencia, Sisely Burgos Cano, informó que las interesadas podrán entregar su documentación hasta el jueves 29 de mayo en dos sedes habilitadas en Mérida y Tizimín.

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¿Dónde registrarse para Promotoras Comunitarias de la Prevención 2026?

Las mujeres interesadas podrán acudir de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, a cualquiera de las siguientes sedes:

Centro Libre para las Mujeres Mérida 1

Centro de Justicia para las Mujeres

La cobertura del programa será estatal y busca fortalecer las redes comunitarias de prevención en municipios de Yucatán.

¿Cuánto dinero dará el programa?

Las beneficiarias recibirán un apoyo económico de 6 mil 600 pesos bimestrales durante seis meses, equivalente a un total de 19 mil 800 pesos, recurso que deberá utilizarse para implementar un plan de trabajo comunitario en su municipio.

Durante la edición 2025, el programa atendió 60 municipios mediante 100 promotoras comunitarias, de las cuales 41 eran mayahablantes. Ellas realizaron labores de orientación, monitoreo y vinculación con instituciones de atención.

“Este programa reconoce la experiencia y el trabajo que muchas mujeres ya realizan en sus comunidades para prevenir la violencia y promover los derechos”, señaló Burgos Cano.

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Requisitos para participar en Promotoras Comunitarias 2026

Entre los principales requisitos se encuentran:

Ser mujer de entre 16 y 59 años

Tener domicilio en Yucatán

No ocupar cargo público ni de elección popular

Contar con al menos 10 horas de capacitación en temas relacionados con prevención de violencia, derechos humanos y educación sexual

Presentar un plan de trabajo comunitario

Firmar carta compromiso para entregar informes mensuales

La capacitación deberá tener una antigüedad máxima de dos años y podrá incluir temas como prevención del embarazo adolescente, perspectiva de género, NOM-046-SSA2-2005 y primeros auxilios psicológicos.

¿Quiénes tendrán prioridad?

En caso de que la demanda supere el presupuesto disponible, el Comité Técnico dará prioridad a:

Mujeres mayahablantes

Residentes de municipios con alta incidencia de violencia contra las mujeres

Habitantes de zonas con elevada fecundidad adolescente

Aspirantes con mayor capacitación comprobable

Mujeres con experiencia previa impartiendo talleres o brindando orientación comunitaria

¿Dónde consultar la convocatoria completa?

El padrón de beneficiarias será publicado dos meses después de emitirse la convocatoria. Posteriormente, el primer pago se entregará cuatro semanas después de esa publicación, una vez que las seleccionadas presenten su primer informe de actividades.

La convocatoria completa y los formatos de solicitud pueden consultarse en el sitio oficial de Semujeres Yucatán.