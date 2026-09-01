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Pensión Bienestar en Yucatán: calendario de pagos septiembre-octubre 2026

Las Pensiones Bienestar comenzaron con la distribución de pagos del bimestre septiembre-octubre.

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

1 de sept de 2026

1 min

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Inician los pagos de las Pensiones Bienestar en Yucatán
Inician los pagos de las Pensiones Bienestar en Yucatán / Especial

Este martes 1 de septiembre de 2026 comenzó en Yucatán y en todo México el depósito correspondiente al bimestre septiembre-octubre de los programas y Pensiones para el Bienestar. Los recursos serán entregados de manera escalonada conforme a la letra inicial del primer apellido de cada derechohabiente.

El calendario contempla depósitos desde el martes 1 y hasta el viernes 25 de septiembre, directamente en la Tarjeta del Bienestar, por lo que las personas beneficiarias no necesitan acudir a una sucursal bancaria para recibir el recurso.

Calendario de pagos Bienestar septiembre-octubre 2026

Para saber qué día corresponde el depósito, las personas beneficiarias deben revisar la primera letra de su primer apellido. El calendario queda de la siguiente manera:

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  • Letra A: martes 1 de septiembre.
  • Letra B: miércoles 2 de septiembre.
  • Letra C: jueves 3 y viernes 4 de septiembre.
  • Letras D, E y F: lunes 7 de septiembre.
  • Letra G: martes 8 y miércoles 9 de septiembre.
  • Letras H, I, J y K: jueves 10 de septiembre.
  • Letra L: viernes 11 de septiembre.
  • Letra M: lunes 14 y martes 15 de septiembre.
  • Letras N, Ñ y O: jueves 17 de septiembre.
  • Letras P y Q: viernes 18 de septiembre.
  • Letra R: lunes 21 y martes 22 de septiembre.
  • Letra S: miércoles 23 de septiembre.
  • Letras T, U y V: jueves 24 de septiembre.
  • Letras W, X, Y y Z: viernes 25 de septiembre.
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¿Cuánto depositan de las Pensiones Bienestar?

Para el bimestre septiembre-octubre de 2026, los montos señalados para cada programa son los siguientes:

  • Pensión para Adultos Mayores: $6,400 pesos bimestrales.
  • Pensión Mujeres Bienestar: $3,100 pesos bimestrales.
  • Pensión para Personas con Discapacidad Permanente: $3,300 pesos bimestrales.
  • Programa para Madres Trabajadoras: $1,650 pesos bimestrales en la mayoría de los casos.

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