Rosa Icela Rodríguez entregará Segundo Informe de Gobierno  al Congreso este 1 de septiembre

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó este 1 de septiembre su Segundo Informe de Gobierno desde Palacio Nacional, ante alrededor de 300 invitados, entre integrantes de su gabinete, funcionarios y representantes políticos.

Durante su mensaje, la mandataria hizo un balance de los primeros dos años de su administración y destacó avances en infraestructura, movilidad, política de austeridad y continuidad del proyecto de la llamada Cuarta Transformación.

Entre las obras mencionadas estuvieron el Tren Maya, Mexicana de Aviación, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Tren Interoceánico, proyectos que Sheinbaum colocó entre los resultados de su gobierno.

Sheinbaum rechaza divisiones dentro de la 4T

Uno de los mensajes políticos centrales del informe fue la defensa de la unidad dentro de su movimiento.

“Que nadie se equivoque, aquí no hay divisiones, aquí no hay rompimientos”, afirmó la Presidenta al referirse a la continuidad de la Cuarta Transformación.

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Sheinbaum sostuvo que el eje del proyecto político sigue siendo la defensa de la población y de lo que definió como la dignidad del pueblo de México.

El mensaje se produjo en un contexto en el que la mandataria buscó subrayar la cohesión interna de su administración y la continuidad de las políticas iniciadas desde el sexenio anterior.

Sheinbaum reivindica la política de austeridad

La Presidenta también retomó la política de austeridad como uno de los principios de su gobierno.

Señaló que los recursos públicos deben destinarse en beneficio de la población y que los funcionarios tienen la responsabilidad de actuar con sencillez, responsabilidad y disciplina en el ejercicio del gasto.

La mandataria vinculó este principio con la continuidad de la política impulsada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

#Hoy la Presidenta @Claudiashein rinde su #2InformeDeGobierno, en el que dará cuentas a la población. El segundo piso de la Cuarta Transformación está en marcha, con un gobierno cercano, que trabaja todos los días por un #México con bienestar, más justo e igualitario. 🇲🇽… pic.twitter.com/1mw1sqQp4o — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) September 1, 2026

¿A qué hora se entrega el Segundo Informe de Sheinbaum al Congreso?

El documento del Segundo Informe de Gobierno será entregado este mismo 1 de septiembre al Congreso de la Unión.

La encargada de realizar la entrega será la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien acudirá a la Cámara de Diputados a las 17:00 horas.

Con este acto se formalizará la presentación del informe ante el Poder Legislativo, mientras que el mensaje ofrecido por Sheinbaum desde Palacio Nacional concentró el balance político y administrativo de su segundo año de gobierno.

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