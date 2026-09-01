INE vuelve a rechazar emblema de Somos; partido entrega tercera propuesta en color rosa

El Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó nuevamente la propuesta de emblema presentada por el partido Somos, luego de determinar que su diseño mantenía elementos que podían asociarse con la identidad nacional y generar confusión respecto a la representación del país.

Ante esta resolución, la fuerza política entregó una tercera propuesta de identidad gráfica, ahora integrada por la palabra “Somos” en color rosa sobre un fondo blanco.

La determinación fue adoptada por el Consejo General del INE, que consideró que el segundo diseño presentado por el partido no resolvía las observaciones realizadas previamente por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

¿Por qué el INE rechazó nuevamente el emblema de Somos?

En su segunda propuesta, Somos sustituyó la denominación “MX” por un mapa de la República Mexicana acompañado del nombre del partido.

El INE concluyó que ese mapa representa un símbolo claro de identidad nacional y que, al combinarse con la palabra “Somos”, podía transmitir la idea de que la organización política representa al país en su conjunto.

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La autoridad electoral señaló que aprobar el diseño en esas condiciones sería contrario a los criterios establecidos por el TEPJF, según los cuales los nombres, emblemas y colores de los partidos deben distinguirlos de las instituciones y símbolos nacionales.

El Consejo General sostuvo además que permitir una identidad gráfica con esa connotación podría otorgar una ventaja indebida frente a otras fuerzas políticas.

¿Cuál es el nuevo emblema presentado por Somos?

Después del segundo rechazo, el partido presentó ante el INE una tercera propuesta.

El nuevo diseño elimina el mapa de México y conserva únicamente la denominación Somos en color rosa sobre fondo blanco.

La agrupación política manifestó su desacuerdo con la resolución del organismo electoral y calificó la decisión como un acto “abusivo” e “ilegal”.

Emilio Álvarez Icaza, integrante de Somos, aseguró que la organización continuará impugnando y defendiendo sus derechos políticos.

Podrán cambiarnos el nombre, el color o el emblema. Lo que no podrán cambiar es quiénes #SOMOS ni por qué luchamos.



Éramos y seguiremos siendo #SOMOS 🇲🇽 pic.twitter.com/vIIunO7uhK — SOMOS (@SomosMxMexico) September 1, 2026

Somos deberá esperar nueva resolución del INE

El nuevo emblema tendrá que ser revisado por las autoridades electorales para determinar si cumple con los criterios legales y con las observaciones establecidas por el Tribunal Electoral.

Con esta tercera propuesta, Somos busca superar la controversia sobre su identidad visual y avanzar en su registro y funcionamiento partidista conforme a las reglas establecidas por el INE.

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