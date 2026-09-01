Campechanos acusan a Morena de hacer precampaña adelantada con Pablo Gutiérrez Lazarus

Ciudadanos ven como actos de precampaña adelantada la presentación de Pablo Gutiérrez Lazarus como coordinador de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional por el partido Morena en Campeche, en espera de que sea postulado como candidato a la Gubernatura del Estado.

Durante el evento denominado cierre de las asambleas informativas de Morena, Erick Reyes León, dirigente estatal del partido en Campeche, aseguró que dicho acto proselitista se realizó conforme a los derechos políticos de dicho movimiento.

Para los ciudadanos quedó de manifiesto que se trata de actos adelantados de precampaña política, donde otros actores políticos también aprovechan para promover su imagen con miras al siguiente proceso electoral.

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“Sí es un caso de campaña anticipada, creo que no son tiempos electorales. Creo que deberían esperar los tiempos y que tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el IEEC deberían tomar nota de lo sucedido e investigar estos eventos, porque son los entes rectores de las elecciones, y lo mismo están haciendo otros políticos del mismo partido Morena, aprovechando para realizar sus precampañas”, manifestó Luis Ávila, ciudadano de la capital campechana.

“Pablo Lazarus está haciendo una precampaña, como lo hizo hace unos meses Eliseo Fernández Montufar, en un evento del Ayuntamiento de Campeche, al anunciar alianza con el exgobernador Alejandro Moreno Cárdenas. Para mí, las autoridades electorales sí deben investigar estas precampañas, como fue lo realizado por Morena el fin de semana pasado en la Concha Acústica, porque esos eventos se hacen con el recurso del pueblo”, opinó Ernesto Gamboa, vecino de la ciudad.

“Los dos partidos están haciendo campaña, tanto Morena como Movimiento Ciudadano; ambos promueven a sus próximos candidatos y con recursos del pueblo. Desde que salen a regalar, que los mercaditos, que los apoyitos, todos están haciendo campaña, y sí, las autoridades electorales deben investigar estos actos”, señaló Inés de la Cruz.

Sobre todo, al señalar ciudadanos que en el pasado evento del domingo en la Concha Acústica regresaron a las viejas prácticas del PRI, con promoción de la imagen del futuro candidato a la gubernatura de Campeche por Morena, Pablo Lazarus, además de playeras y el traslado de ciudadanos.

“Se ve luego, luego que esos eventos se hacen con dinero, ¿y cuál? El del pueblo. Claro que son precampañas adelantadas que no investigan los órganos electorales”, comentó Gilberto Núñez, estudiante.

“Lo realizado en la Concha fue un evento masivo con ambiente electorero. Son actos de precampaña que el INE debería investigar, sobre todo, de dónde salió el dinero para realizar dicho evento”, dijo Esteban Miranda, trabajador.

“Pues es el cuento de nunca acabar. Los políticos eso hacen cada sexenio: precampañas de todos los partidos, como lo sucedido en la Concha Acústica para promover la imagen del carmelita Pablo Gutiérrez Lazarus. Es obligación de las autoridades electorales investigar o, por lo menos, informar qué opinan de esto, porque para eso están”, indicó Raúl Roldán, universitario.